Bolaños "respeta" las encuestas pero subraya que aún no se ha votado y puede haber "sorpresas" en las urnas el 29N

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en las jornadas 'Letras en Sevilla' organizadas en la Fundación Cajasol. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este jueves que, "respetando todas las encuestas" que se publican en los medios de comunicación, aunque algunas se realicen "con más rigor" que otras, aún no se ha votado para las elecciones generales del 29 de noviembre, y puede haber "sorpresas" en el resultado que reflejen las urnas respecto a los pronósticos de los sondeos.

Félix Bolaños ha evocado en ese sentido lo sucedido en las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando "pasó algo verdaderamente sorprendente, y es que la gente fue a votar y eligió una mayoría que no se parecía a la de la inmensa mayoría de las encuestas publicadas", según ha puesto de relieve.

El ministro ha intervenido en el cierre de la XIII edición del ciclo 'Letras en Sevilla' organizado bajo el lema '1936: la guerra que perdimos todos' en la sede de la Fundación Cajasol, donde ha protagonizado junto al periodista Juanma Lamet un diálogo bajo el título '¿Existen las dos Españas?'.

Sobre lo que predicen las encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones generales, que en su mayoría vaticinan una victoria del PP sumando mayoría absoluta con Vox, el ministro ha comentado que "sería puro azar" que él "dijera que hay un alto porcentaje de probabilidades" de que su partido, el PSOE, "sea primera fuerza" el 29 de noviembre y pueda "revalidar el Gobierno".

Dicho esto, ha apostillado que "todavía se están produciendo movimientos en otras fuerzas políticas que darán lugar a lo que den lugar", y ha abogado por "confiar en que toda la izquierda sea competitiva" en dichas elecciones.

También ha opinado que durante la legislatura que ahora concluye se ha producido "un proceso de deshumanización muy severo sobre todo de la figura del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que "se le ha intentado despojar casi de cualquier cualidad" a un dirigente que, según ha abundado Bolaños, "seguro que ha tenido errores" y "aciertos", pero de cuyo mandato "es indiscutible" el "crecimiento económico" que ha tenido España como no lo había tenido "nunca" antes.

En esa línea, el ministro de la Presidencia ha reivindicado el número de afiliados a la Seguridad Social que hay actualmente en España, la "capacidad de influencia" que tiene este país "en Europa y en el mundo", así como ha subrayado que también "es indiscutible" que el Gobierno sube "las pensiones lo que sube la vida", así como que ha multiplicado "un 70% más la partida de becas para las familias que no tienen rentas altas".

"Es la realidad de nuestro país hoy", y "cuando la gente vaya a votar el 29 de noviembre, tendrá que decidir esto", ha continuado Bolaños, que en ese punto ha remarcado que "por eso se producen sorpresas" en las elecciones en relación a las encuestas, que, "en ocasiones, más que trabajos técnicos parecen deseos del medio de comunicación que las publica", ha comentado antes de apostillar que, "respetándolas todas", aunque "algunas se hacen con más rigor que otras", lo que es cierto es que no hay "ni un solo voto a esta hora en las urnas" depositado, y el 29 de noviembre se va a votar, y a la gente le tocará decidir entre "dos visiones diferentes" sobre asuntos como el de la vivienda.

"DOS MODELOS" EN TORNO A LA VIVIENDA

Al respecto, Bolaños ha subrayado que el de la vivienda es un tema que está protagonizando estos primeros días de precampaña electoral, y en esta materia "hay dos modelos, claramente", ya que por un lado se sitúa el "liberal o neoliberal, que defienden el Partido Popular y Vox", que "dicen que en el mercado de la vivienda no hay que hacer nada porque funciona", y "los que creemos que el mercado de la vivienda evidentemente no funciona, porque deja fuera a millones de personas", ha manifestado.

Dicho esto, ha advertido a los españoles de que tendrán que elegir entre quienes prefieren "que no se haga nada con el mercado de vivienda, que los 'fondos buitre' campen a sus anchas", y quienes "prefieren que haya políticas públicas para poner coto al problema de la vivienda", y en ese caso "han de votar opciones de izquierdas, así de simple", según ha aseverado el ministro.

En otro momento del diálogo, Bolaños se ha declarado "optimista" sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con partidos de la oposición como el PP en materias como la vivienda en una nueva legislatura que llegará con "nuevos ánimos, ideas frescas", y en cuyo inicio "seguro que será más fácil llegar a acuerdos que en esta parte final de la legislatura que se está acabando", ha pronosticado.

'LEY DE NIETOS'

Por otro lado, el ministro se ha referido también a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'Ley de Nietos', y al respecto ha incidido en advertir de que el censo se verá "alterado" si el Tribunal Supremo (TS) mantiene la medida cautelar por la que se ha suspendido el voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de dicha disposición adicional.

Así, ha puesto de relieve que, con esa medida cautelar, "hay 400.000 españoles que están privados del derecho a voto" actualmente, y por eso desde el Gobierno le están pidiendo, "con todo el respeto", al Tribunal Supremo que "resuelva cuanto antes el fondo de esa cuestión".

Bolaños ha advertido además de lo que podría pasar si se celebraran las elecciones con esa medida cautelar en vigor y "después se decide que la demanda no tenía ningún sentido, y que esas 400.000 personas tenían" derecho de voto que no pudieron ejercer, y ante ese escenario ha insistido en pedir que "se resuelva lo antes posible" esa cuestión en el Tribunal Supremo, porque desde el Gobierno, además, creen que "es de justicia", según ha añadido.

"POLARIZACIÓN" EN ESPAÑA

Por otro lado, el ministro de la Presidencia ha admitido este jueves que existe "polarización" en España, si bien ha apostillado que es algo que se está dando en otros países de Europa y del mundo en general como Estados Unidos, según ha citado expresamente, de forma que "el debate público se está polarizando en todo el mundo".

En esa línea, ha opinado que "España es víctima de la polarización mundial", pero también que este país está "dirimiendo" sus "diferencias en democracia con métodos democráticos", por lo que cree que los ciudadanos pueden "estar tranquilos".

De igual modo, Bolaños ha señalado que se está produciendo una "ola ultraderechista en toda Europa" y "diría que en todo el mundo", y no sólo en España, "porque es muy fácil propagar ideas ultraderechistas, propagar un bulo, y, por tanto, cualquier política pública es más sencillo denigrarla que apoyarla", según ha añadido antes de advertir de que "está estudiado que la difusión de un bulo a través de redes sociales tiene 20 veces más éxito que la difusión de una verdad".