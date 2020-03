Un bombero de Andújar (Jaén), atrapado en Bali junto a 150 españoles más

JAÉN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan José Martínez, bombero en Andújar (Jaén), atrapado en Bali junto a 150 españoles más, está a la espera de volver a España. El jiennense se encuentra en esta isla de Indonesia, desde donde no puede viajar de vuelta debido a que las compañías aéreas cancelaron todos los vuelos a España.

El bombero lleva intentando salir con destino a España más de una semana sin tener éxito. Con la compra de tres billetes de vuelta, ha sumado el cuarto con la línea Qatar Airways con fecha de 29 de marzo. "Me ha costado 1.500 euros, este es el cuarto billete que compro y juntándolos todos van a rondar más 3.000 euros" afirma.

Denuncia que "se está haciendo un negocio desde las compañías aéreas con la angustia, desesperación, malestar y la incertidumbre de la gente, ya que hay billetes de avión desde 4.000 euros".

Dos de los vuelos fueron cancelados y al tercero no le dejaron subir, ni a él, ni al resto del pasaje, excepto a dos turistas, por no haberse hecho la prueba del coronavirus, ni poder acreditar un resultado negativo de la misma, una prueba a la que, según el bombero, no tienen forma de acceder en la isla.

Juan José, técnico de Emergencias y Protección Civil, es piloto profesional de drones de emergencia y trabaja como bombero especialista en Andújar. Salió de España a primeros de marzo para asistir a un congreso sobre drones en emergencias que se realizaba los días 2 y 3 de marzo en Kuala Lumpur, en Malasia.

Después de aquello continuó viajando por el país. En aquel momento, "apenas se hablaba del coronavirus, estaba todo muy controlado", explica. De Malasia se pasó a Borneo y desde ahí a Brunéi donde salió un brote y decidió marcharse a Bali.

Cuando surgió públicamente el brote en España, requirieron de su servicio por lo que decidió adelantar su vuelo y se dio cuenta de que el billete comprado ya se lo cancelaron. "Hablé con la compañía, compré otro y cuando fui a cogerlo me lo cancelaron también", relata.

"Actualmente a los occidentales no nos quieren ver ni en pintura, ni qué decir si confirmas que eres español, tienen el pensamiento de que nosotros somos los que portamos la enfermedad. Yo evito decir que soy español, digo que soy argentino, brasileño e intento no juntarme con los locales", comenta.

Con respecto a las medidas que se están tomando en estos países, el bombero cuenta desde su perspectiva que "a pesar de pensar eso de los españoles, aquí ha entrado en tromba el enemigo invisible y las medidas higiénico-sanitarias de aquí son muy deficitarias, no hay medios".

"Realmente aquí por las noches salir es temer por tu vida, estamos a la espera, confinados, porque aquí está todo cerrado. Estamos a la espera de comprar un billete de avión que no nos lo cancelen. Las compañías aéreas están encareciendo los billetes aprovechándose de la situación", explica.

"Ahí es donde tienen que hacer énfasis las embajadas, en el aprovechamiento de estas compañías por la situación y la necesidad de volver que estamos viviendo muchas personas. Esto que estoy viviendo es un desengaño con el Gobierno", confiesa.