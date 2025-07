Bomberos de Andújar (Jaén) denuncian "las penosas" condiciones laborales con dos heridos en el último incendio

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Andújar (Jaén) han denunciado "las penosas" condiciones en las que desempeñan su trabajo y que ha conllevado que dos de ellos hayan resultado heridos en el incendio registrado este martes en un bloque de viviendas de la Corredera Capuchinos donde el equipo de guardia que intervino estaba formado únicamente por tres efectivos.

En un escrito de denuncia, Antonio Gómez, bombero conductor de Andújar y representante de la junta de personal por la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de Andújar, señala que la situación vivida ha sido "grave" ya que este martes, los tres bomberos de guardia se encontraban extinguiendo un incendio de pastos fuera del núcleo urbano y recibieron una llamada para intervenir en un incendio de una vivienda en una quinta planta de la Corredera de Capuchinos.

"Tenemos que llegar al parque para cambiar de vehículo puesto que el que usamos para pastos no sirve para incendios de vivienda. Tenemos que equiparnos con el traje de incendios estructurales. Todo lo hacemos a la máxima velocidad, pero cuando llegamos, más tarde de lo deseado por todo lo dicho, el incendio está bastante desarrollado", relata Gómez en la denuncia.

Además, había personas atrapadas en la sexta planta, pero "no podemos plantearnos evacuar a los atrapados en el 6º porque nos falta personal. Tenemos que confinarlos en sus casas, pero no podemos atenderles ni vigilar para que no salgan presas del pánico y que puedan morir por el humo y gases de incendio presentes en la escalera".

Los dos únicos bomberos que intervienen mientras se piden refuerzos resultaron heridos por "agotamiento extremo y golpe de calor" ya que el tercer efectivo del equipo, que es el jefe de dotación, tuvo que encargarse de coordinar y pedir refuerzos.

Con temperatura corporal de 38,7 grados, los dos bomberos fueron auxiliados por la Policía Local hasta que repusieron algo de fuerzas para seguir con las labores de extinción. "Si pudiéramos trabajar en binomio de manera constante como debe ser no habría pasado, pero no podemos hacerlo siempre así porque solo somos tres y nuestras condiciones son penosas", recoge el escrito.

Cuando llegaron los refuerzos, "dos se encargaron de realizar los múltiples rescates de los vecinos confinados en el sexto" y otro se sumó a las labores de extinción.

"Ha estado a punto de pasarnos una desgracia. La ayuda de los bomberos que se incorporaron después, rapidísimo, de manera voluntaria y por vocación, es inestimable, pero no evitará nunca que pueda ocurrir esa desgracia, porque lo malo de un siniestro ocurre al principio", apunta el escrito en el que se concluye preguntando hasta cuándo van a tener que seguir trabajando de esta forma.