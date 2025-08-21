Bomberos de Jaén parten hacia Castilla y León para participar "de forma altruista" en la extinción de incendios

Bomberos de Jaén parten para participar en la extinción de incendios en Castilla y León. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de ocho bomberos del parque de Jaén ha partido este jueves "de forma altruista" para trabajar en la extinción de los incendios forestales que asolan Castilla y León, para lo que el Ayuntamiento también ha cedido "tres vehículos de apoyo a su labor".

La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, y la edil de Seguridad, María del Carmen Angulo, han acompañado a estos profesionales en su salida, según ha informado en una nota el Consistorio.

Los efectivos se brindaron hace días a las distintas comunidades autónomas con incendios y situaciones de emergencia. Tras ser descartados en Extremadura en la tarde de este miércoles, fueron requeridos en el puesto de mando de Candelario, junto a Béjar (Salamanca), donde permanecerán hasta la semana que viene a los mandos de Emergencias del Gobierno de Castilla y León.

En apenas unas horas, han dispuesto el material y viajan con una bomba urbana pesada, una bomba forestal ligera y un microbús de apoyo con equipos personales para ataque del fuego. El viaje se realiza con las bombas cargadas por si fuera necesario atender algún incendio durante el trayecto, ya que en estos momentos tanto en Extremadura como en Castilla y León la situación es crítica.

Estarán a disposición de los mandos para aquellas tareas que se les encomienden, especialmente las de apoyo a interfaz urbana, es decir, la protección de los pueblos y su perímetro ante el fuego.

Los ocho bomberos son Francisco Javier Gómez, Juan Pablo Rodríguez, Cezar Ciobanu, José Luis Lomas, Alejandro Montes, Raúl Molero y Martín Rodríguez, bombero jubilado voluntario que con sus palabras ejemplifica el sentir de estos profesionales; "teníamos que actuar ante esta situación". Todos ellos viajan bajo el mando del jefe del parque, Antonio Tobaruela.

Acuden aprovechando sus vacaciones o renunciando a sus guardias que se han cubierto con otro personal. Tobaruela ha destacado que el operativo ha sido rápido y frenético para que en horas estuviera listo.

"Tuvimos un día frenético de llamadas con el Infoex, el servicio de incendios de Extremadura, y el de Castilla y León y el ok llegó desde Castilla y León en la tarde de ayer. Vamos destinados al puesto de mando de Candelario, muy cerca de Béjar para intentar ayudar lo que podamos en un incendio que afecta a la Sierra de Gredos y que ha saltado al Sur de la provincia de Salamanca procedente de Cáceres", ha explicado.

La primera teniente de alcalde también ha resaltado que la respuesta del Ayuntamiento a la comunidad Castilla y León con medios mecánicos ha sido rápida, al tiempo que ha exprsado su orgullo por un cuerpo de bomberos "solidario, como es Jaén".

"A este Ayuntamiento siempre que se le pida ayuda la va a brindar. La Concejalía no ha dudado en ningún momento en reorganizar los servicios para seguir ayudando a la ciudad y también a esta comunidad que vive estos momentos tan complicados. Y estos bomberos que acuden desinteresadamente ejemplifican cómo es nuestro cuerpo de bomberos: solidario y del que nos sentimos muy orgullosos", ha asegurado.

Por su parte, Angulo ha señalado que los bomberos "tenían una gran inquietud desde hace días con esta situación". "No hemos podido por menos que apoyar su trabajo, porque hay once incendios muy activos ahora mismo en esa comunidad y tenían que acudir con la mayor seguridad y el mayor número posible de medios que les hemos podido brindar", ha afirmado.

La concejala de Seguridad ha apuntado, además, que "lo importante es que hagan su trabajo con esa profesionalidad que les caracteriza ayudando estos días lo más posible y que regresen bien".