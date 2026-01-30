Bomberos retiran testeros de nieve que han caído de un tejado en la estación de Sierra Nevada hiriendo a una mujer

Archivo - Bomberos del Consorcio Provincial de Granada. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

GRANADA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han tenido que intervenir en la mañana de este viernes para retirar testeros de nieve que han caído de un tejado en la Plaza de Andalucía de la estación de esquí de Sierra Nevada y que han provocado heridas de diversa consideración a una mujer.

La intervención se ha producido en torno a las 10,00 horas y la mujer ha sido asistida por los servicios sanitarios, según han detallado a Europa Press fuentes del 112, sin que haya trascendido más sobre su estado por el momento.

A lo largo de la mañana el 112 ha recibido diversos avisos ciudadanos también por acumulación de nieve en diversas calles de Monachil.

Por otra parte, la alcaldesa del municipio granadino de Zagra ha informado al 112 en torno a las 9,41 horas de un desprendimiento parcial de un tramo de muralla del castillo ubicado en la parte alta de la localidad sin que haya constancia de daños personales.

Hasta allí se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y Policía Local, según precisan las mismas fuentes.