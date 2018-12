Bonet insta a una política de Estado "de verdad" para que el sector exterior siga como motor del crecimiento

Publicado 14/12/2018 14:45:51 CET

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, ha abogado este viernes por establecer una política de Estado "de verdad" entre todos los partidos para que el sector exterior siga siendo motor del crecimiento económico del país.

Durante su intervención en el coloquio 'El nuevo statu quo del comercio internacional', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con el apoyo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce), Bonet ha asegurado que en España existen demasiadas pequeñas y medianas empresas (pymes) y micro empresas, por lo que ha apostado por aumentar el tamaño de las mismas.

En este sentido, ha explicado que las medianas empresas exportan mucho más que las pymes, tienen más capacidad para invertir en innovación y tecnología y generan más empleo de calidad, por lo que ha pedido favorecer su crecimiento.

En cuanto a I+D+i, ha indicado que "las estadísticas españolas no son muy brillantes" y ha abogado por la regulación de un mercado único dentro del país, por seguir apoyando la marca España, potenciar la oferta laboral y mejorar el sistema educativo. Al hilo, ha señalado que las personas que salen del sistema educativo español "no están formadas y no tienen el conocimiento que necesitan las empresas".

Bonet ha asegurado que España no puede permitir que el sector exterior deje de ser motor del crecimiento, por lo que ha añadido que deber seguir "tirando de la economía" para crear empleo.

En esta línea, ha avanzado que España tiene dos retos como país. El primero es un reto externo que consiste en mantener el sistema multilateral de comercio y firmar nuevos acuerdos comerciales, que es lo que viene defendiendo el Gobierno central, mientras que el segundo es interno y pasa por mantener la competitividad de la economía española.

"No se trata sólo de aumentar la competitividad de la economía sino que hay que mantenerla pero los anuncios que se están haciendo desde el Ejecutivo no son muy halagüeños porque se basan en subidas de costes laborales de la Seguridad Social, doble tributación para los beneficios internacionales de las empresas a lo que se añade la incertidumbre derivada de los Presupuestos Generales del Estado, que al final va a restar competitividad a España", ha explicado.

Bonet ha recordado que España ocupa el puesto 17 en el ranking mundial de exportadores de mercancías y el once en el de servicios, por lo que ha asegurado que el sector exterior "es muy relevante" para el país que cuenta con "una posición muy superior a la que debería corresponderle según su tamaño". De hecho, desde 2009 las exportaciones han aumentado un 64 por ciento, por lo que "el sector exterior es el que ha sacado a España de la crisis", y genera un 20 por ciento del empleo del país, lo que supone más de 4,6 millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, ha apuntado a los "síntomas de desaceleración" que amenazan actualmente a España y Europa está provocando un estancamiento de las exportaciones. Así, de enero a septiembre de 2017, las exportaciones crecieron un 9,4 por ciento, ganando cuota de mercado internacional, frente al 3,4 por ciento en el mismo periodo de 2018, que pierde cuota de mercado internacional.

A ello ha sumado las amenazas a "corto y medio plazo" derivadas de la deuda pública, del desempleo, el déficit público, el estancamiento del crecimiento de la productividad y que hay un pensionista por cada 2,3 empleados. "No quiero ser alarmista porque seguimos creando empleo y creciendo, pero hay riesgo en el horizonte", ha dicho.

BREXIT Y CONFLICTO CON CHINA

Tras señalar los efectos del Brexit y de la situación en Italia en la política exterior, así como la incertidumbre derivada por las elecciones en el Parlamento europeo el próximo mes de mayo ha indicado que para España y Europa puede ser "dramático". No obstante, ha destacado la postura de Europa frente a estas amenazas y ha subrayado la defensa del multilateralismo que está llevando a cabo aliándose con China y firmando nuevos acuerdos comerciales con distintos países.

Por último, se ha referido a la ralentización del comercio internacional debido la crisis de 2009 que ha afectado a todos los países, al proteccionismo dentro de las reglas internacionales y al cambio de política de Trump. Junto a ello, ha hecho hincapié en el conflicto entre Estados Unidos y China, aunque ha apuntado a "una tregua" entre ambas potencias.