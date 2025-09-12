Un bono cultural permitirá a menores de 18 disfrutar del Festival Internacional de Jazz de Granada

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada acogerá del 25 de octubre al 8 de noviembre la 45 edición del Festival Internacional de Jazz con el teatro Isabel la Católica como escenario principal pero también contando con otros más singulares como el metro, donde el jazz se mezclará con el pulso diario de la ciudad. Además, se pondrá en marcha un Bono Cultural dirigido a menores de 18 años para que puedan disfrutar del certamen.

La programación, dirigida por Mariche Huertas de la Cámara, reunirá a artistas de prestigio internacional junto a talentos locales, ofreciendo un recorrido sonoro por los géneros más vibrantes del jazz: desde el bebop hasta el soul, pasando por el funky, el jazz latino y la world music.

Entre las actividades paralelas figura el tradicional concierto didáctico destinado a menores en situación especial, organizado con el apoyo de la Fundación la Caixa a través de Caixabank, al que se suman colaboraciones con entidades históricamente vinculadas como la Fundación Caja Rural y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, así como con la Empresa de Transporte Metropolitano y Procare.

Además, el festival ampliará su dimensión cultural con exposiciones de fotografía, cartelería y premios firmados por artistas granadinos, reforzando así el vínculo entre música, arte y ciudad.

El concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado el valor de esta cita como seña de identidad de la ciudad. "El Festival Internacional de Jazz es un símbolo de Granada. Con 45 años de historia ininterrumpida, no solo ha dado a la ciudad una identidad musical propia, sino que nos proyecta internacionalmente como una auténtica Ciudad de la Música y de la Cultura".

Las entradas estarán disponibles a través de www.redentradas.com y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica. Como novedad, se pondrá en marcha un Bono Cultural dirigido a los menores de 18 años que permitirá a la juventud disfrutar de la experiencia del festival y vivir de primera mano la magia de la música en directo.

Con esta medida, el Ayuntamiento y la organización del festival refuerzan su compromiso con el acceso a la cultura de las nuevas generaciones, fomentando así la continuidad y el relevo cultural en la ciudad.