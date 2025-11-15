La borrasca continúa presente hasta la madrugada de este domingo en Andalucía, con avisos amarillos en Málaga y Granada

Archivo - La borrasca Karlotta llega a Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Claudia, que ha causado más de 620 incidencias en la comunidad desde el jueves, mantendrá activos los avisos amarillos por lluvia y tormentas hasta la madrugada de este domingo, 16 de noviembre, en las provincias de Málaga y Granada. Por su parte, el resto disfrutará de una relativa calma al final de una intensa semana de lluvias.

Así, según la página oficial de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), consultada por Europa Press, en cuanto a las precipitaciones, en Málaga, la zona de Antequera mantendrá aviso amarillo por lluvias desde las 18,00 horas de este sábado hasta las 04,00 horas de la madrugada del domingo, por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

De igual forma, las zonas de Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía, mantendrán avisos amarillos desde las 18,00 horas del sábado hasta las 04,00 horas de la madrugada del domingo por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce.

Siguiendo con las precipitaciones, en Granada, las zonas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras y la costa granadina mantendrán avisos amarillos desde las 20,00 horas del sábado hasta las 06,00 horas de la madrugada del domingo por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

En cuanto a las tormentas, Málaga mantendrá aviso amarillo en Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía desde las 18,00 horas de este sábado y hasta las 04,00 horas del domingo. Por su parte, Granada estará alertada con el mencionado aviso por tormentas desde las 20,00 horas del sábado hasta las 06,00 horas del domingo en las zonas de Nevada y Alpujarras y la costa granadina.

Asimismo, la Aemet prevé para la jornada cielos nubosos a cubiertos para el resto de Andalucía, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables e intensos de madrugada en Málaga y sur de la provincia de Granada, donde pueden ser localmente fuertes.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, al igual que las máximas en el interior del tercio oriental, aunque estas últimas tendrán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en el resto de las zonas.

Además, soplarán vientos de componente oeste flojos a moderados, que aumentarán a fuertes en el litoral mediterráneo oriental.