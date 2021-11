Bosquet defiende la multa por no responder en comisión de investigación: "No contestan a ciudadanos, es epidemia masiva"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha defendido este miércoles su iniciativa de impulsar una reforma del Reglamento de la Cámara para contemplar la introducción de una multa en el caso de los comparecientes en una comisión de investigación, que no estén incursos en una causa penal, que se niegan a responder a las preguntas que se les formulen.

Durante una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bosquet ha considerado que tras ese comportamiento de eludir las respuestas "se nos olvida una cuestión, que cuando se están negando a responder a sus señorías se están negando a contestar a la ciudadanía", por lo que se ha preguntado "cómo solventamos esta epidemia masiva de llegar a una comisión, y para salvar el obstáculo de un ilícito penal, no contestas".

La presidenta del Parlamento ha recordado la regulación en el artículo 502 del Código Penal de la no comparecencia en comisión de investigación para señalar sobre esta previsión legal que "el legislador llevó a cabo esta cuestión pero la dejó vacía" al considerar que solo se reprende la incomparecencia y plantearse que "no tiene sentido comparecer y que no se diga nada en la comparecencia, decir buenos días y hasta aquí hemos llegado".

Tras insistir en que las comisiones de investigación están integradas por "representantes de los ciudadanos" ha estimado que sólo caben dos alternativas para solventar la laguna del Código Penal.

"O reformamos el Código Penal por no contestar o tomamos una medida coercitiva", como la multa de hasta 60.000 euros propuesta por Bosquet a los grupos parlamentarios en el documento de reforma del Reglamento.

Preguntada si era una medida propuesta a raíz de los episodios que se viven durante los trabajos de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la presidenta del Parlamento ha indicado que "respeto el derecho a no declarar contra sí mismo, a guardar silencio", para trasladar que "flaco favor hacen los representantes públicos que no declaren", por lo que ha colegido que "o eliminamos las comisiones de investigación porque no tienen sentido o creamos mecanismos para que sirvan para algo", de ahí que haya abogado por "ser valientes para tomar decisiones".

Bosquet ha defendido que "en la reforma del Reglamento se especifica que se ampara la causa legal, no podemos saltarnos el marco jurídico", para plantear el caso de actuales parlamentarios autonómicos que antaño fueron consejeros del Gobierno andaluz y no han respondido durante sus comparecencias.

"El ejemplo lo tenemos en el día de ayer", ha señalado en alusión a las comparecencias de los diputados socialistas Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano. "Por qué no contestar, manifiestas lo que sepas para arrojar luz y dirimir responsabilidades políticas, no penales, sobre hechos concretos no reprochables desde el punto de vista penal, pero sí político", ha argumentado Bosquet.

La presidenta del Parlamento autonómico ha defendido que la propuesta de reforma del Reglamento "es verdad que es una cuestión técnica, que no tiene atractivos", aunque ha defendido que se trata de "una reforma necesaria" al esgrimir que "el texto original no refleja la práctica parlamentaria, no tiene sentido que el Reglamento diga una cosa y hagamos otras", por lo que ha apelado a "la infinidad de lagunas" que se han ido solventando con "acuerdos de Mesa y de Resoluciones de la Presidencia para dinamizar la actividad parlamentaria".