Bosquet: "Los que se quieran ir con Hervías tienen las puertas abiertas"

Ha criticado a quienes se marchan "y no dejan el acta"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha afirmado que aquellos que "se quieran ir" con el exsecretario de Organización de Cs y ahora integrante del PP, Fran Hervías, "tienen las puertas abiertas" porque entonces "se demuestra que esos afiliados no eran de Ciudadanos" sino que estaban por "intereses particulares y no porque realmente querían este proyecto".

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Voz de Almería, consultada por Europa Press, en la que afirma que "si algunos afiliados se van porque estaban en la corriente de Hervías, bienvenida sea su marcha". "Lo tengo clarísimo", ha apuntado.

Por otra parte, ha asegurado que está "tranquila" porque "afortunadamente" en Andalucía "hay estabilidad", pero se ha mostrado preocupada "por otras cuestiones que están sucediendo en Ciudadanos a lo largo de nuestra geografía".

Bosquet ha explicado que "lo que peor" lleva sobre la marcha es "que se vayan y no dejen su acta" porque, a su juicio, es "defraudar a los votantes de Cs, a los que un día confiaron en ti".

Preguntada por los cambios en la ejecutiva nacional, ha defendido que si el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, el responsable de Comunicación de Ciudadanos en Andalucía y diputado nacional, Guillermo Díaz, y ella misma están en la ejecutiva es "por decisión de Inés Arrimadas --presidenta nacional de Cs--".

"En absoluto ha habido una falta de confianza entre Marín y ella", ha asegurado tras la pregunta, a la vez que ha subrayado que "él siempre ha estado con Inés al cien por cien" porque "Juan es una persona leal a Cs y leal a Inés Arrimadas y cualquier otra especulación es falsa".

Respecto a Cs en Andalucía, Bosquet se ha mostrado segura de que sus compañeros de Ciudadanos Andalucía, "de todos los que forman el Grupo Parlamentario, quieren agotar la legislatura".

"Lo que quieren ahora los ciudadanos andaluces es estabilidad", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que "no quieren estar pensando en elecciones por intereses partidistas de algunos que, desde luego, no piensan en los intereses del ciudadano".

ANDALUCÍA, "UNA ISLA"

Ha señalado que el "compromiso que presentaron" el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, y Juan Marín es "la pretensión de convertir Andalucía en una especie de isla con respecto a lo que se esté produciendo en otros territorios". "Queremos salvar la estabilidad que hay en Andalucía y queremos salvarla por el bienestar de los andaluces", ha reivindicado.

En este sentido, ha incidido en que "si otros están pensando, ya sea de Ciudadanos, del Partido Popular, del PSOE o de cualquier partido político, en hacer un cambalache o un intercambio de cargos aquí en Andalucía, lo que tenemos claro las dos fuerzas políticas ahora mismo sustentan al Gobierno andaluz es que para eso no cuenten con nosotros".

Preguntada sobre si podría llegar desde Madrid, Bosquet ha indicado que "pondría la mano en el fuego y probablemente no se la quemaría" y ha asegurado que se "defraudaría muchísimo" si ocurriese. "Es que afortunadamente las cosas en Andalucía se están haciendo bien y entonces, si alguno de mis compañeros no pensara eso y pensaran más que en otro tipo de intereses, me decepcionaría muchísimo", ha argumentado.