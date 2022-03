Bravo defiende, ante críticas de Vox, la licitación de asesoramiento jurídico para abordar el convenio de Veiasa

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha argumentado este jueves que se decidió avanzar con la licitación de asesoramiento jurídico para abordar la situación del convenio colectivo de Veiasa "para intentar asumir todas aquellas cuestiones del ámbito jurídico y laboral" relativas a esta situación y ha explicado, ante las críticas de Vox por no haber recurrido a los servicios jurídicos de la Junta, que ello no es posible "en principio" cuando se trata de prestar servicio a entes instrumentales.

Bravo se ha expresado en estos términos durante el Pleno del Parlamento andaluz, en el que ha sido cuestionado por el diputado de Vox Benito Morillo. Morillo le ha preguntado por la "motivación" del Gobierno andaluz para "licitar el asesoramiento jurídico para la elaboración" del convenio de Veiasa.

En respuesta, el consejero ha indicado que "existen numerosas discrepancias en ese borrador" de convenio y que "ante una situación complicada" se decidió "con máxima transparencia", "establecer una contratación" para "intentar asumir todas aquellas cuestiones del ámbito jurídico y laboral que necesitemos para dar respuesta a ese convenio".

Además, ante la crítica de Morillo, que ha apuntado que "el gabinete jurídico de la Junta podría haber asistido en este asesoramiento en derecho a Veiasa como parte de las funciones que son inherentes", Bravo ha sostenido que "el gabinete jurídico no presta servicio a los entes instrumentales".

Asimismo, el consejero ha rechazado la acusación del diputado de Vox de que esta licitación, que está "cerca de los 644.000 euros", según ha dicho Morillo, se haya realizado "por falta de voluntad política" o para evitar conflictos con los sindicatos.

"Me plantea que no me gusta enfrentarme a los sindicatos, evidentemente no me gusta enfrentarme, me gusta llegar a consensos", ha comentado Bravo.