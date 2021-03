Bravo: "Los fondos europeos deben servir para transformar el sector productivo, pero también la Administración"

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido este jueves la necesidad de aprovechar la "oportunidad" que va a suponer la inyección de recursos europeos en la economía no solo para "transformar" el tejido productivo y económico, sino también la Administración pública.

"Tenemos el enorme reto de transformar la Administración, de que no se convierta en un laberinto o una traba", ha señalado, al tiempo que ha recordado que son dos los pilares en los que hay que centrar los esfuerzos, tal y como marca Europa, la digitalización y la revolución verde.

Durante su intervención en un coloquio organizado por Executive Forum, Bravo ha destacado las actuaciones que el Gobierno andaluz ha emprendido ya para anticiparse, a la espera de conocer con detalle cómo se articularán los proyectos financiados por Europa, y que ha detallado en la creación de la Oficina Next Generation, la aprobación del decreto de agilización para la gestión de fondos europeos, la nueva reforma legal que prepara la Junta para simplificar más de 80 procedimientos administrativos autonómicos que afectan a la regulación económica, el Fondo de Desarrollo Urbano para financiar

inversiones sostenibles en la comunidad, y la puesta en marcha de la unidad aceleradora de proyectos (project manager). Un ejemplo, ha dicho, de cómo se pueden establecer cambios en el funcionamiento de la Administración", ha apuntado.

A su juicio, no se puede entender la recuperación si ésta no llega acompañada de reformas, "una transformación que ha de hacerse con sentido para evitar correr el riesgo de vivir otro Plan E", cuyos fondos no tuvieron ese efecto catalizador y sin embargo sí provocaron importantes "ajustes presupuestarios", que en el caso de Andalucía, implican que "durante 20 años tengamos que devolver 223 millones de euros anualmente" por las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de los años 2008 y 2009. "Tenemos una importante responsabilidad de justicia intergeneracional", ha señalado Bravo.

El consejero ha defendido, asimismo, la necesidad de activar una

cogobernanza entre administraciones públicas en la decisión y gestión de los fondos europeos, ya que se trata de "un proyecto país en el que participamos todos", y ha advertido de que existen varios riesgos, que se concretan en "tiempo y capacidad de ejecutar", porque Europa nos exige comprometer buena parte del gasto hasta 2023. "Nunca antes Europa movilizó tantos recursos, y ésa es una oportunidad que no debemos dejar pasar".

Andalucía necesita "estabilidad, buena gestión y rigurosidad", ha apuntado Bravo, objetivos que se están cumpliendo a través de las finanzas públicas y las políticas que está desarrollando la Junta, con tres Presupuestos aprobados en dos años, el cumplimiento de las tres reglas fiscales y el compromiso de agotar la legislatura, que aportan "certidumbre" para futuras inversiones en la comunidad, ha apuntado.

"Hay estabilidad también cuando las Administraciones marcan el camino e intentan ayudar anunciando las cosas que ya son una realidad, no las que posiblemente vayan a ser", de ahí que haya reclamado al Gobierno central "información y previsiones", ha concluido.