Bravo insiste en rechazar "líneas rojas entre partidos" para acordar el Presupuesto y prevé reunirse el lunes con Vox

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), ha insistido este jueves en rechazar que se establezcan "líneas rojas entre partidos" para buscar un acuerdo que permita al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) aprobar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma de 2022, y prevé reunirse el próximo lunes con Vox dentro de la nueva ronda de encuentros a la que ha convocado a los grupos parlamentarios en el marco de la negociación para buscar un acuerdo que posibilite la aprobación de las cuentas andaluzas del año que viene.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla, donde ha presentado el proyecto de Presupuestos a la patronal andaluza, el consejero ha indicado que le "sorprende" que desde algún grupo planteen que el Gobierno de la Junta ponga "líneas rojas" a alguna formación, porque "el PSOE le votó a Vox" en el pasado Debate sobre el estado de la Comunidad "propuestas de resolución a favor, y Vox votó a favor de propuestas de resolución del PSOE".

"Es que hay puntos de encuentro", ha aseverado el titular de Hacienda, quien ha preguntado si "de verdad se puede votar en contra de 5.666 millones de euros de inversión", o "de 5.899 millones de euros de fondos europeos que, si no, se van a perder porque no se gestionaron bien antaño".

Juan Bravo ha agregado que en su departamento "confiamos" en que, de aquí al próximo 24 de noviembre, cuando se celebra el debate de totalidad del Presupuesto en el Pleno del Parlamento, dichas cuentas "tienen que salir adelante, por el bien de la comunidad autónoma, de los andaluces, no del Gobierno", según ha remarcado.

"Lo importante son los andaluces, no las melladas", y "este Presupuesto es de las personas, de la gente que vive en Andalucía", según ha enfatizado el consejero, que ha destacado que "con algunos partidos hemos tenido cuatro reuniones" incluso en torno al proyecto de Presupuestos, y ha recordado que ahora han "vuelto a convocar" desde su departamento a los grupos parlamentarios por correo electrónico para seguir negociando.

Ha añadido que sería "tan grave, tan difícil de explicar a los andaluces que Andalucía se queda sin inversiones, sin crecimiento en sanidad, sin refuerzo en educación, porque alguien ha decidido que no tenía la recompensa que ellos esperaban", que "sólo puedo pensar que, cuando llegue el último momento, el de votar, no van a bloquear el Presupuesto".

"LAS COSAS NO SON CERRADAS"

Bravo ha remarcado que "esto no va de tacticismo", y desde la Consejería "no vamos a entrar en eso", sino que "vamos a entrar en lo que es lo mejor", algo que ya "hemos hecho" con anterioridad, en otros Presupuestos, "admitiendo enmiendas de todos los partidos", según ha puesto de relieve antes de defender que "las cosas no son cerradas", y "si alguien plantea algo bueno, se incorpora sin problemas".

Tras defender que "nadie tiene dudas de que este gobierno acuerda y consensúa, de que su prioridad es el consenso", Bravo ha enfatizado que "lo único que le importa a los andaluces" es que "haya Presupuestos".

Preguntado sobre si hay fecha ya para las reuniones a las que ha convocado a los grupos parlamentarios, el consejero ha explicado que lleva "dos días fuera" y tendría que revisar el correo electrónico para comprobar quién ha contestado. No obstante, ha apostillado que sabe "que hay alguna formación que ya ha contestado", y "creo que el lunes tenemos con Vox" una reunión.

Sobre el PSOE-A, el titular de Hacienda ha comentado que "esperamos un tiempo prudencial" y "dejamos" pasar el Congreso Regional que los socialistas andaluces celebraron el pasado fin de semana en Torremolinos (Málaga). "Nos parecía correcto no entrar a más en ese momento" y que los socialistas "tuvieran su espacio", según ha abundado, y ha explicado que "dimos el margen del lunes después del Congreso y, como no nos llamaron, nosotros le remitimos un correo electrónico para convocarles, darles varias fechas para que ellos pudiesen decidir cuándo les venía bien para podernos reunir, para seguir avanzando", para ir "a por la quinta reunión".

El consejero ha subrayado que, "de 67 puntos" propuestos por el PSOE-A, "45 están incluidos en los Presupuestos", y al hilo ha concluido comentando que "llega un momento en el que uno ya no sabe qué más puede hacer, qué más se puede poner encima de la mesa para que el resto de formaciones entiendan que esto no va de partidos políticos, sino de personas".