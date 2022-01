Bravo niega superávit de 2.600 millones en 2021 y el PSOE afirma que los ingresos superan a los gastos en 4.000 millones

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha negado este viernes que el Gobierno andaluz tenga un superávit presupuestario de 2.600 millones en las cuentas de 2021 y ha apuntado, aun cuando ha asegurado que hasta que el 15 de abril no lo certifique el Ministerio de Hacienda, que prevé cerrar el ejercicio con "equilibrio presupuestario, con un 0,1, un 0,2, positivo o negativo, en ese margen que siempre hemos hablado".

El PSOE, por medio de su parlamentario Antonio Ramírez de Arellano, ha sostenido en su réplica al consejero de Hacienda que "el Ministerio de Hacienda certifica que los ingresos superan a los gastos en 4.000 millones de euros".

En la réplica de Bravo tanto a Unidas Podemos como al PSOE ha sostenido que "ojalá sobraran 4.000 millones", mientras que ha argumentado que "el React y el Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia tienen efecto neutro".

En una comparecencia ante un Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía, al celebrarse fuera del periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero, sobre el cierre del ejercicio 2021 y la prórroga de este Presupuesto para 2022, Bravo ha señalado "ante las afirmaciones de que tenemos 2.600 millones de superávit, ojalá lo tuviera Andalucía".

"Olvídense, es falso el superávit de 2.600 millones", ha remachado Bravo, quien ha apuntado "la maldad o el desconocimiento" del Ministerio de Hacienda por el hecho de no haber tenido en cuenta que "los 1.881 millones de euros del fondo React-EU es para aplicar en tres años".

Bravo ha defendido la estrategia presupuestaria del Gobierno andaluz de "guardar en 2020 para que en 2021 no sufran" las cuentas de la Comunidad.

Bravo ha sostenido sobre el cierre presupuestario que "gastar más de lo que se dispone se incurre en déficit", un superávit de gastos que ha considerado se puede equilibrar o bien "dejando de pagar facturas, la experiencia ha demostrado que no es bueno para la Comunidad", o la alternativa es "endeudarnos con inversores, bancos y el Estado, intereses que acabamos pagando todos".

El consejero de Hacienda ha defendido que Andalucía ha sido hasta 2019 "una Comunidad estructuralmente deficitaria", afirmación que ha concretado en el dato de los 23.633 millones de euros de deuda acumulada en el periodo entre 2008 y 2018, hecho que ha contrastado con los 2.150 millones de euros de los últimos años.

Bravo ha defendido "utilizar una parte del fondo React para guardar para los años siguientes 2022 y 2023, por eso hemos guardado para que no se debiliten la sanidad, la educación y las políticas sociales", al tiempo que ha contrapuesto que mientras el último Gobierno socialista certificó 1.300 millones de fondos europeos cuando el actual Ejecutivo autonómico ha certificado 1.375 millones en 2021. "En un solo año lo mismo que ustedes en 3 años", ha apuntado el consejero.

Sobre la prórroga de las cuentas de 2021 para 2022 tras el rechazo de PSOE, Unidas Podemos y Vox del proyecto, ha apuntado "un recorte de 2.300 millones de autofinanciada", así como ha dado cuenta de las diferentes necesidades de cada capítulo presupuestario, como el refuerzo del capítulo I, el de gastos de personal tanto para "respetar la plantilla vigente como para asumir el incremento retributivo".

Bravo ha puesto el énfasis en que la mayor repercusión de la prórroga presupuestaria será en los capítulos VI y VII, inversiones reales y transferencias de capital, para recriminar a los grupos de la oposición que "aquí han hecho mucho daño por no poder incorporar los proyectos que no se hubieran incorporado en 2021" y concluir que la repercusión ha sido "retrasar el trabajo en Andalucía, lo que han hecho es frenar a Andalucía".

PSOE MINIMIZA LA PRÓRROGA: EL PRESUPUESTO SE PUEDE CAMBIAR

El diputado del PSOE Antonio Ramírez de Arellano, quien ha reprochado al consejero de Hacienda que "no nos ha contado el decreto de prórroga", ha minimizado la prórroga del Presupuesto de 2021 para 2022 al apuntar que "la han querido y buscado y preparado como dice el vicepresidente de la Junta 'no nos interesa aprobar el Presupuesto con recortes, es estúpido'" y colegir entonces que ha sido "un simulacro de negociación donde buscaban un culpable, caretas fuera".

Arellano ha defendido que "los presupuestos prorrogados se pueden cambiar y eso qué supone más trabajo, claro" y apuntar como ejemplo que en las cuentas de 2020 frente un gasto no financiero de 29.000 millones se amplió a 31.000 gracias a "los 2.000 millones aportados por el Gobierno para afrontar la situación de emergencia".

El diputado del PSOE, quien ha comparado el peso del gasto sanitario en las cuentas de Andalucía con un 29% del gasto total frente al 36% en la Comunidad de Madrid, ha reiterado que "el Presupuesto de 2020 cerró con un superávit de 206 millones y el de 2021 cerró con un multimillonario de 4.000 sobre los créditos iniciales".

El parlamentaio del PP Pablo Venzal, quien ha defendido la ausencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno por una reunión con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, por argumentar que "Andalucía tiene que emitir deuda por 5.000 millones y saben lo importante que es saber los tipos de interés" y considerar que "es más importante que escucharlos a ustedes", ha señalado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como "la primera culpable del desmantelamiento de la sanidad andaluza".

Venzal ha puesto el acento en la financiación autonómica para apuntar que "Andalucía pierde 800 millones de euros al año de financiación, eso es lo importante que se tendría que haber hablado hoy aquí", mientras que ha esgrimido datos como que Andalucía ha disminuido las listas de espera en dependencia al pasar de 75.000 a 38.000 andaluces, el incremento de 280.000 contribuyentes en el IRPF, o que Andalucía cuenta con 1.500 camas hospitalarias más.

El parlamentario de Cs Julio Díaz ha sostenido, en referencia a la convocatoria del Pleno extraordinario a instancias de los grupos de la oposición, que "a Andalucía por mucho que la quieran tensionar no lo consiguen porque la argamasa que nos une es la alternancia política, queríamos gobernabilidad, estabilidad, que los andaluces confiaran en nosotros para abrir un nuevo ciclo en Andalucía".

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía Guzmán Ahumada ha trasladado al consejero de Hacienda que "hay 2.600 millones de fondos no ejecutados", a lo que ha sumado el cómputo de 1.700 millones de euros de déficit para sostener que "hay 4000 millones que no han sabido gestionar" y colegir que "no es infrafinanciación, es infragobierno".

Tras apuntar que el Gobierno andaluz puede incorporar 1.100 millones de euros de remanentes de tesorería y afirmar que "vais a tener los mismos o más recursos que en aquel Presupuesto en el que poníais todo vuestro ingenio", Ahumada ha insistido en que "no había topes de déficit y no hay", y, tras lamentar que el Gobierno andaluz "tiene que irse al agravio constante, al victimismo", ha sostenido que "tenéis el dinero por castigo, ponganse a trabajar y dejen de ganarle dinero a esta pandemia".

El portavoz adjunto de Vox Rodrigo Alonso se ha reafirmado en el rechazo a las cuentas de 2022 al esgrimir que contabilizaba "942 millones de ingresos que nunca se van a recibir, nace inflado", mientras que ha recriminado a la Junta la continuidad en empresas como IDEA de condenados por los ERE, así como que "rechaza la investigación global del enchufismo en la Faffe".

Alonso, quien ha recordado que al cierre de 2021 "el paro es prácticamente que el mismo que en 2018" y ha instado a que "no haya tanto autobombo", ha considerado que "el que lleva en campaña un mes es el PP repartiendo panfletos echándonos la culpa de que no haya Presupuesto".