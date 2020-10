Andalucía pide el 32% de 72.000 millones UE a fondo perdido y la senda de estabilidad: "Las deudas las paga alguien"

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha reclamado este jueves que Andalucía debería percibir el 32% de los 72.000 millones a fondo perdido previstos que lleguen de la Unión Europea si el Gobierno aplica como criterios de reparto "el PIB, el desempleo y la población" y ha reclamado la recuperación de la senda de estabilidad, convencido de que "corremos el riesgo de pensar que esto sea ilimitado, y las deudas las paga alguien, las generaciones futuras".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bravo ha matizado que el dinero previsto recibir de fondos comunitarios "se lo ha mandado a España, no se le ha dado a Sánchez, y España somos comunidades, ayuntamientos, diputaciones y el Estado".

El consejero de Hacienda ha sostenido que, de aplicarse los criterios de reparto de la Unión Europea, como el PIB, el desempleo y la población, "los veintitantos mil millones que tendrían que llegar en proyectos, que sean de la Comunidad, de las diputaciones, de los ayuntamientos o del sector privado, pero creo que ese dinero le corresponde a Andalucía".

"Creemos que estamos haciendo las cosas bastante bien como para no perder esta oportunidad, y Velasco (el consejero de Transformación Económica) se refería a esto con gastar, gastar y gastar, invertir y no dejar escapar ni un solo recurso", ha apuntado el consejero de Hacienda sobre las discrepancias públicas entre ambos y el enfoque que emplear sobre el gasto público del Gobierno andaluz.

El consejero de Hacienda, que ha recordado que Andalucía ha reclamado en este periodo "el déficit inverso" en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas y ha sostenido que "si trabajamos juntos podría tenerlo", ha advertido de que "todos los ingresos a cuenta que nos dan están inflados", por lo que se ha remitido a que "esto pasó en el año 2008, 2009", de manera que Andalucía afrontó en los ejercicios 2010 y 2011 que "tenía que devolver 6.100 millones".

"Zapatero, como no había dinero para devolverlo, dijo un aplazamiento a diez años", ha recordado el consejero de Hacienda sobre la devolución de la liquidación definitiva de la financiación autonómica una vez que las entregas a cuenta fueron superiores a la recaudación final.

"Llegó Rajoy y de las primeras medidas que tomó fue ampliarlo a diez, y al mes y medio, a 20 años", ha proseguido afirmando Bravo, quien ha apuntado que "estamos pagando cada año 223 millones de euros por eso".

"Entonces, lo que planteamos a la ministra, que no lo ha hecho, es decirle no me hable solo del 20 y 21, vamos a dar estabilidad y seguridad al 22", ha afirmado Bravo, quien ha advertido de la posibilidad de que "en 2023 Europa vuelva a marcar la senda de estabilidad", por lo que ha exigido al Gobierno "díganos cuál es nuestra senda porque corremos el riesgo de pensar que esto sea ilimitado, y las deudas las paga alguien, las generaciones futuras".

"En 2022 necesitarmos utilizar déficit casi seguro, porque tendrmos el efecto de las liquidaciones a cuenta de 2020", ha sostenido Bravo convencido de que "ahora tenemos que consguir entrar en la senda de la recuperación económica y eso sí que es realmente importante".

TRECE MIL MILLONES DE GASTO DESCONTROLADO

El consejero de Hacienda ha afirmado que "los andaluces tienen que saber que por ese gasto descontrolado de 2007 España pagaba 15.900 millones de euros de intereses. En el año 2012 pagábamos 29.000 millones, 13.000 millones de más por esta fiesta".

"Es la propia Airef la que nos dice públicamente que el exceso que tenemos a partir de ahora vamos a tardar diez años en recuperar la senda de deuda, con lo cual a los andaluces hay que decirles: 'cuidado que esto va a costar mucho dinero'", ha proseguido explicando el consejero de Hacienda.

El consejero de Hacienda, preguntado sobre la estrategia de rebaja fiscal emprendida por el Gobierno de PP y Cs y su aplicación en la situación actual de merma de los ingresos y aumento del gasto, ha sostenido que "hemos acreditado que bajando impuestos se subía la recaudación", aunque ha apelado a que la mejora de los ingresos descansa sobre otras medidas como "la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, haciendo una administración más ágil, y esa política no es de izquierdas o de derechas".

"Portugal, gobernada por la izquierda, está bajando impuestos y va como un tiro", ha apostillado el consejero de Hacienda, al tiempo que ha anunciado que "vamos a continuar con la bajada de impuestos, que ha sido la mayor que se ha hecho en Andalucía en el año 2019".

El consejero de Hacienda ha apelado a que "vamos a seguir intentando hacer el esfuerzo, no por la parte del contribuyente, sino por la parte de la administración, siendo más eficientes en la gestión del gasto, eliminando el gasto superfluo, utilizando mejor que nunca los recursos públicos".

En el caso de la revolución verde, abanderada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Bravo ha afirmado que "el presidente ha creado el Comisionado para el Cambio Climático, él personalmente está capitaneando algunas de la reuniones, y en segundo lugar está la transformación digital".

"Creo que las estructuras las estamos poniendo y ahora es necesario que todo el mundo entendamos que ésta es una nueva oportunidad que no podemos dejar escapar, que Andalucía tiene dinero para poder hacerlo, y que ése es el cambio y la revolución que la Administración tiene que llevar a cabo", ha apuntado el consejero de Hacienda.

En relación a la imposición de aranceles a productos de Estados Unidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a instancias de la UE, el consejero de Hacienda ha señalado que "tenemos que intentar negociar con los Estados Unidos, que eso el Gobieno de España no lo ha hecho".

Bravo ha esgrimido que "a nivel interno tenemos la PAC, en la que hay un enorme problema porque nos puede costar mucho dinero" y ha demandado que "es el momento de aprovechar la oportunidad de haber demostrado nuestras capacidades para que se nos defienda como país y como Comunidad Autónoma en Europa, y Europa debe intentar recomponer relaciones con Estados Unidos porque la confrontación no aporta nada".