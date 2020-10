Bravo rechaza "sobreactuaciones" por las palabras de Ayuso sobre subvencionados que no cree que "puedan ofender a nadie"

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Juan Bravo, ha restado importancia este jueves a las críticas que está recibiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus palabras sobre las personas que reciben subvenciones pues, a juicio del político andaluz, "lo que ha dicho no creo que pueda ofender a nadie".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bravo ha considerado que Díaz Ayuso "no ha hecho referencia a Andalucía, lo que sí he oído es que ha dicho que a ella le importa lo que pase en Cádiz porque se considera española por encima de todo y, por lo tanto, eso es algo que también decimos de Andalucía".

"Y es que este país, como conjunto, no puede salir de esta crisis si no está Andalucía, si no está Cataluña, si no está Valencia o si no está Madrid", ha sostenido el titular de Hacienda, antes de apuntar que Andalucía representa el 18 por ciento del total.

Por tanto, Bravo ha lamentado que "ha habido una sobreactuación" ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que con lo que ha dicho "no creo que pueda ofender a nadie".

Sobre las subvenciones, el consejero se ha referido a un informe de la Airef "donde dice los miles de millones de euros que se da en España en subvenciones y que no está acreditado que sirvan para nada". "Yo creo que ahí es donde está poniendo el dedo en este momento", ha considerado.

En cualquier caso, ha señalado que hay que defender a Andalucía porque "está demostrando muchas cosas" como que en el 2019 fue la única comunidad que cerró los presupuestos cumpliendo las tres reglas fiscales; donde la inversión extranjera creció un 82 por ciento frente al resto de comunidades que han perdido inversión extranjera, o en materia de autónomos, tres de cada cuatro autónomos que se crearon 2019 fue en Andalucía.

"Por eso creemos que España, para salir bien de esta situación, necesita de Andalucía, y que el resto de España, como dicen en la presidenta, requiere de una Andalucía fuerte", ha abundado Juan Bravo, que ha asegurado que en Andalucía "se están haciendo las cosas bien, se están utilizando bien los fondos europeos". "El problema no es que te den ayudas, el problema es que no las utilice bien", ha zanjado.