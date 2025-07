Bravo (PP) afirma que Sánchez "no es creíble" para hablar de medidas contra la corrupción y sobre regeneración

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado este lunes que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no es creíble" para hablar de medidas contra la corrupción y sobre regeneración democrática.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bravo ha manifestado que en el PSOE y el Gobierno están "hasta arriba de corrupción" y las declaraciones que vamos oyendo son cada "día peor y todo apunta a que van a ir a peor conforme pase el tiempo".

En este sentido, ha considerado de cara a la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso de los Diputados, que no va a ser "creíble" en las medidas que anuncie.

Lo que tendría que hacer, según ha señalado, es convocar las elecciones y dar la "voz" a los a los españoles para que elijan libremente el futuro que quieren.

"Sánchez no es la persona que está en condiciones de recuperar nada, ni de hablar de regeneración o de lucha contra la corrupción, porque nadie lo va a creer", según ha recalcado.

Sobre una posible moción de censura del PP contra Sánchez, ha manifestado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que "va a hablar con quien sea necesario, pero dentro de la legalidad, del marco de la ley y de la Constitución".

Sin embargo, las formaciones políticas que actualmente apoyan al Gobierno central, según Bravo, parece que no están dispuesta a plantearla porque están "mejor" con Sánchez. Ha añadido que los que "no quieren España"; los que quieren la amnistía, o a los que les "importa poco lo que pase a los españoles, porque les importa mucho lo que les pase a ellos, como partido político, están mejor con Sánchez y no quieren dejarlo caer".

Por eso, según Juan Bravo, la vía no es la moción de censura, sino que Sánchez admita que la "corrupción" los rodea y que su partido está "atacando directamente a las mujeres" y que tiene que convocar elecciones generales.