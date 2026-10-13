Bravo (PP) cuestiona que Ceuta esté "normalizada" y critica las "incongruencias" y "falta de información" del Gobierno

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante la inauguración del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega–Marañón, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado este martes que la situación de la ciudad autónoma de Ceuta esté "normalizada", así como ha criticado las "incongruencias" y la "falta de información" del Gobierno español acerca de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo a finales del pasado mes de julio.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, el vicesecretario 'popular' se ha pronunciado así tras llamar la atención acerca de que desde el Gobierno se anunciara que "el 'mando único' se va a marchar" de Ceuta "en diciembre", y al respecto se ha preguntado si "de verdad la situación de Ceuta está normalizada".

"Pero si lo que han hecho es quitarlos --a las personas inmigrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de julio-- de las playas para llevarlos a otros sitios", ha comentado Juan Bravo, quien ha advertido así de que dichas personas "se están moviendo, pero las barriadas están igual o peor", y ha invitado a preguntarle "a la gente de allí" para saber cómo está la situación.

El dirigente del PP ha criticado que todavía no se sabe "cuánta gente entró" en la ciudad autónoma, y ha remarcado que, "desde el día uno" en que se produjo la crisis, el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "una de las cosas que viene poniendo encima de la mesa" es la necesidad de "saber, conocer, y que nos cuenten toda la información".

También ha llamado la atención sobre "los conflictos internos" que, según ha apuntado, se han dado entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y "cómo uno decía que había que desclasificar y otros no; cómo unos querían comparecer y otros no".

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara este pasado lunes que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con dicha llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, Juan Bravo ha remarcado que, "a principios de agosto, algunos ya decíamos que había informes, y el Gobierno lo negaba".

"Y evidentemente había informes, y hay información que no conocemos", ha incidido el representante del PP, que ha criticado que "hay tantas incongruencias, tantas faltas de información", que los 'populares', en "todo" lo que puedan, "seguiremos" reclamando explicaciones.

Juan Bravo ha subrayado en ese punto que Feijóo ha viajado a Ceuta "hasta cinco veces" desde el inicio de dicha crisis, y él mismo ha ido siete veces y tiene previsto regresar esta misma semana a la ciudad autónoma por "octava" vez en este periodo de tiempo.

De este modo, el vicesecretario 'popular' ha defendido para concluir que desde el PP están "trabajando tanto en conocer como, también, en hacer propuestas de lo que debe ser el medio y largo plazo tanto de la ciudad de Ceuta como de la de Melilla", así como ha valorado el "gran ejemplo" que, en su opinión, está dando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en "apoyo a Ceuta".