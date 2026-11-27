El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. A 27 de noviembre - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, ha garantizado este viernes que si el Partido Popular llega al Gobierno de la nación, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, se elaborarán "tres" presupuestos generales del estado (PGE) en un año, a lo largo de 2027, como ya se hizo en Andalucía cuando Juanma Moreno llegó a la Junta, en 2019. Así se ha pronunciado Juan Bravo durante su intervención, en Sevilla, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol.

"Preparar la bajada de impuestos que requiere la gente, que es lo que necesitan; hablar de la reducción de trabas administrativas y burocráticas, y, sobre todo, hacer una agencia tributaria cercana al ciudadano y al empresario, y que rompamos esto de la persecución", según Juan Bravo serían prioridades del Ministerio de Hacienda con un gobierno del PP.

Ha señalado que si el PP llega al Gobierno tras las elecciones del domingo, tiene tiempo para hacer "tres" presupuestos generales: "La prórroga del presupuesto de 2026 a 2027, que no la habrán dejado hecha seguro; el presupuesto de 2027, y el presupuesto de 2028".

Bravo ha manifestado que esto es algo que dice con "convencimiento" porque ya lo hizo el PP-A cuando llegó por primera vez al Gobierno andaluz, en el año 2019.

"Es que se ha hecho, y se pueden bajar los impuestos y recaudar más, y ya se ha hecho en Andalucía", ha sentenciado el candidato del PP, convencido de que "se pueden cuadrar los presupuestos y dar superávit, porque también se ha hecho".

Y todo eso ha ocurrido en Andalucía, según ha precisado, tras casi 40 años de gobiernos socialistas y, en el caso de España, son "solo ocho años" de un ejecutivo del PSOE.

Respecto a la financiación autonómica, Juan Bravo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "jamás" contestara al documento que se le remitió con la firma de los 14 presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, planteando una propuesta.

Ha indicado que la propuesta que hizo el Ejecutivo nacional "solamente beneficiaba a Cataluña y solo la apoyó ERC" y ni siquiera la apoyaron Castilla-La Mancha y Asturias, que son gobernadas por el PSOE.

"Yo sé que poner a todo el mundo de acuerdo es muy complicado, pero poner a todo el mundo en contra también es complicado", ha agregado Juan Bravo, para quien no va a ser posible un sistema de financiación en el que todas las comunidades consigan el cien por cien de lo que reclaman porque si una consigue ese cien por cien, se está "perjudicando" a otra.

En su opinión, pueden conseguir el 80 u 85 por ciento de lo que reclaman y así hacer un sistema de financiación "que sea bueno para todos".

Ha defendido un sistema de financiación en el que haya más recursos y, sobre todo, que se escuche a las comunidades autónomas y ha marcado el plazo de un "año" para resolverla, así como la financiación local.

Juan Bravo también ha criticado la gestión que hizo María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE-A, como ministra de Hacienda, apuntando que, por ejemplo, no hizo "nada" por las inversiones en infraestructuras fundamentales en la provincia de Sevilla, pese a ser sevillana.

"Se negaba al metro de Sevilla", ha dicho sobre Montero, apuntando que fue Juanma Moreno el que dijo que la Junta ponía "500 millones" para la línea 3 y ella, al final, "arrastrada" tuvo que poner la cuantía del Gobierno central.

"Con todo el dinero que ha habido, con todas las oportunidades que hay, con la capacidad del sistema de financiación, y solamente les apoya a Esquerra Republicana; ¿cómo puede ser que no seas capaz de ponerte de acuerdo con nadie, ni con los tuyos?", ha planteado Bravo sobre la gestión de Montero como ministra de Hacienda en el Gobierno de Pedro Sánchez.