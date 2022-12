Bravo subraya que varias medidas anticrisis las propuso el PP pero no aclara si las apoyarán: "A ver cómo se plantean"

JAÉN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha subrayado este viernes que hasta doce medidas planteadas por su partido ante la coyuntura económica han sido "reproducidas" por el PSOE, aunque no ha aclarado si apoyarán en el Congreso el último paquete de medidas anticrisis aprobado por el Ejecutivo. "Habrá que ver exactamente qué lo es que plantea el Gobierno", ha dicho Bravo, apuntando que no "vale" que se "copien" medidas de los populares pero las mezclen con otras "para evitar que el PP pueda votar a favor".

Bravo se ha expresado así en declaraciones a periodistas en Jaén, donde se le ha preguntado si el respaldo del PP en la Cámara Baja a esta nueva batería de medidas está supeditado a que se incluyan las últimas propuestas al respecto del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como pagar el cheque de 200 euros vía IRPF y ampliarlo y dar la ayuda al carburante también a autónomos.

"Hemos hecho un análisis, incluso hay doce medidas planteadas por el PP que han sido reproducidas por el PSOE, algunas mal, pero la idea era ésa. No porque nosotros seamos más listos, sino porque es lo que hay que hacer", ha destacado Bravo. El vicesecretario ha lanzado entonces que lo que "hay que preguntar" a los socialistas es "ya que nos has copiado una parte, ¿por qué no copias más?", aunque ha aclarado que la sintonía con varias de las medidas del paquete anticrisis no implica un apoyo automático, que vendrá determinado por la forma en que se presente.

"Lo que tampoco valdrá es que luego el Gobierno haga un Real Decreto-Ley como ha hecho otras veces, copiando nuestras medidas pero incluyendo otras para evitar que el PP pueda votar a favor y decir: 'No, el PP es que vota en contra'. ¿Cómo vamos a votar en contra de nuestras medidas? Habrá que ver exactamente qué lo es que plantea el Gobierno en ese sentido", ha subrayado.

También ha agradecido a las comunidades autónomas por la bajada del IVA anunciado por el Gobierno, dado que este impuesto está cedido en un 50% a los territorios. "Cuando el Gobierno se jacta de haber hecho una rebaja debería acordarse de que ese esfuerzo también lo han hecho las comunidades autónomas", ha comentado, antes de apuntar que las medidas del Ejecutivo "se quedan cortas" y señalar que "si alguien está obteniendo un beneficio extraordinario es el Gobierno de España, que terminará el año con una recaudación aproximadamente de 50.000 millones entre impuestos y cotizaciones sociales".

"Eso no lo están teniendo las empresas, y si les exigimos a las empresas que tienen beneficios extraordinarios un esfuerzo, parece lógico que el Gobierno haga un esfuerzo", ha apuntado. Asimismo, se ha referido sin citarla expresamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por replicar en las últimas horas a Feijóo apuntando que era "inmoral" dar una rueda de prensa "en una sede pagada con dinero negro". "Le pediría a la ministra educación y trabajo para los españoles. Nadie le paga por insultar", ha zanjado.

El vicesecretario de Economía del PP se ha referido además al dato adelantado del IPC de diciembre, que se habría moderado al 5,8%, poniendo el acento en que la subyacente "se ha incrementado de manera muy importante". "Tenemos un problema con la inflación", ha advertido.