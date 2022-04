Bravo urge a Sánchez una rebaja fiscal temporal a rentas medias y bajas: "Pierde credibilidad y genera incertidumbre"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cumplir el compromiso adquirido en la última Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma de aprobar una rebaja fiscal temporal dirigida principalmente a rentas medias y bajas para hacer frente a los efectos del alza de la inflación porque su actitud traslada "falta de credibilidad y genera incertidumbre" por la sensación de que "quien está al frente del timón del barco no tiene claro hacia donde tiene que dirigirlo".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bravo ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya planteó en la propia reunión de La Palma esa rebaja fiscal y "luego Sánchez a través del decreto ley ha querido buscar otras figuras y no cumplir con ese compromiso que adquirió con los presidentes autonómicos" a pesar de que incluso dirigentes socialistas como el presidente de Valencia, Ximo Puig, "también habla de bajada de impuestos, en este caso de las tasas autonómicas".

El titular andaluz de Hacienda ha defendido que bajar los impuestos es "más eficaz" que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno porque tienen un efecto automático ya que la fórmula elegida por Sánchez "ha bloqueado el sistema de la Agencia Tributaria y el proceso de solicitud y abono de las ayudas directas cuesta mucho dinero" mientras que, por el contrario, la rebaja temporal de impuestos "no precisa ningún trámite, que también tienen costes para el ciudadano, para las empresas y también para la Administración, y permite que la gente note una mejora en su capacidad adquisitiva y por eso lo están haciendo gran parte de los países de la UE".

"Si no hay capacidad para poder comprar o consumir, esto se para. En los últimos dos meses se han recaudado 7.500 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021 en gran parte procedentes del IVA por la subida de la inflación, así que hay margen para devolver a las familias y ayudarles en este momento complicado con 7.500 millones", ha añadido Bravo, que ha apostado por evitar una "sobrerecaudación" y por adoptar medidas para una "mayor eficiencia en el gasto público porque ya estamos viendo en el entorno de la UE que empiezan a decir que tenemos que retomar el concepto de las reglas fiscales y ver cómo poco volvemos a la senda" de estabilidad.

El vicesecretario de Economía del PP también ha rechazado el argumento del Gobierno de que el actual escenario es consecuencia exclusiva de la guerra en Ucrania. "No es cierto. De 2012 a 2018 el déficit bajaba año a año y en 2019, aún sin pandemia, se incrementó y empezó a caer el crecimiento, lo que ponía de manifiesto la necesidad de hacer reformas. Luego es verdad que llega la pandemia y la guerra de Ucrania y acentúa más esas debilidades, pero durante la pandemia somos el país que más ha caído de la UE y a día de hoy somos el país que menos se ha recuperado", ha subrayado.

Tras señalar "algo no estamos haciendo bien" si el gobernador del Banco de España dice que no vamos a recuperar la situación previa a la pandemia hasta 2023 o si tenemos casi el doble de inflación que Portugal, Bravo ha sugerido a Sánchez hacer una "reflexión y analizar que sus números nunca cuadran, está perdiendo una gran credibilidad y esa falta de credibilidad se traduce en inseguridad e incertidumbre que hace que los inversores, las empresas, los autónomos y el conjunto de los españoles tengamos la sensación de que quien está al frente del timón del barco no tiene claro hacia donde tiene que dirigirlo, que es lo peor que le puede pasar a una economía en un momento difícil como la actual".

Por todo ello, el consejero andaluz de Hacienda ha invitado a Sánchez a aceptar la propuesta de Feijóo de "tomar medidas juntos para intentar que la gente vea que esto se puede controlar y que hay soluciones a los problemas" y ha lamentado que el Gobierno haya optado por ayudas directas porque "si hubiéramos hecho la rebaja del impuesto no computaría la inflación y además sería automático".