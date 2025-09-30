El Brent podría caer hasta los 65 dólares en las próximas semanas pese a su estabilidad actual, según Tempos Energía

Archivo - Imagen de archivo de un hombre repostando en una gasolinera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo Brent podría caer hacia la zona de los 65 dólares por barril durante las próximas semanas, lo que implicaría volver a niveles no vistos desde el 8 de mayo, fecha en la que el mercado "tocó fondo" tras experimentar grandes caídas de precios. Todo ello, pese a que, según han apuntado desde la consultora energética Tempos Energía, "el Brent vive actualmente su momento más estable de 2025".

El director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, ha explicado que "las previsiones que se contemplan apuntan a que si la OPEP+ acelera la reactivación del bombeo y el Kurdistán escala por encima de los 400.000 barriles diarios, el Brent podría llegar a tocar 60 dólares, su nivel más bajo desde hace tres años y medio".

En este sentido, Aceituno ha señalado a China como un país "clave" que sigue absorbiendo petróleo, aunque "su motor interno falla". Paralelamente, la OPEP+ ha sumado 360.000 barriles diarios y planea liberar 500.000 más en octubre, momento en el que la demanda estacional "empieza a caer".

Por otro lado, la región del Kurdistán ha reanudado exportaciones con 230.000 barriles diarios y podría alcanzar medio millón si se reactiva el oleoducto de Turquía. Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que se podría pasar de una situación de déficit a la de superávit en el cuarto trimestre.

Para el Ceo de Tempos Energía, la opción de rebote del Brent hasta el intervalo de los 72 a 74 dólares por barril podría producirse "siempre y cuando exista una disrupción real y sostenida en barriles físicos, no en productos como el diésel". Sin embargo, ha aclarado que "este cambio no está en el guion del mercado".

EL GAS, EN "PAUSA FORZADA"

El mercado del gas, por el momento, se encuentra en situación de "pausa forzada" ante una oferta que resulta real por el correcto funcionamiento de flujos logísticos y sin presencia de la presión compradora de Asia. "El sistema aguanta, no porque quiera, sino porque nadie lo está empujando aún". Ante este panorama, el indicador 'TTF' se encontrará entre los 31 y los 34 euros el megavatio hora, lo que daría lugar a unos futuros eléctricos en la 'zona de oportunidad' de entre los 65 y los 75 euros.

Con todo lo anterior, desde la consultora han advertido de que "este escenario no es sostenible a medio plazo" y han apuntado a que "se podría activar un cambio de tendencia con factores como la repentina llegada del frío y la reacción de Asia". Además, también podría darse un imprevisto logístico y aparecer el veto político, lo que haría saltar al gas un 25 por ciento, escalando su precio hasta los 38-42 euros el megavatio la hora.

Este cambio de escenario situaría el precio de la luz entre los 80-90 euros. Para el CEO de Tempos Energía "este riesgo podría producirse en cualquier instante y entonces, no habrá tiempo de reacción".

LA "CALMA" DEL GAS

El mercado del gas vive en el momento más tranquilo del año, pero como señala Aceituno "no es una calma saludable", ya que, bajo este escenario de tranquilidad, "se esconde un sistema en pausa".

El experto ha explicado que el país de Egipto ha recortado las entregas previstas para octubre, congestionando sus terminales antes falta de previsión. Por su parte, China está revendiendo el cargamento ruso ante la debilidad del consumo interno y en Europa, aunque las reservas están al 82 por ciento, "el colchón es asimétrico y se mantienen a 12 puntos por debajo del mismo periodo con respecto a 2024".

Con la vista puesta en los futuros eléctricos más inmediatos, el índice gasístico del próximo mes permanece entre los 31 y 34 euros el megavatio la hora. Así, la "quietud prolongada" revela un mercado "aparentemente inmune al entorno donde se impone una falsa sensación de equilibrio".

En este contexto, las reservas europeas se encuentran en calma en un 82,10 por ciento, Noruega sigue activa completando su ciclo de mantenimiento a la par que ofrece estabilidad al sistema y China e India se encuentran "apagadas" en cuanto al Gas Natural Licuado.

Por estos motivos, los futuros eléctricos "hacen suya la réplica del gas" y en el cuarto trimestre cotiza en una zona baja en los 74,20 euros el megavatio hora moviéndose a suelos anuales en los 63,75 euros el megavatio hora.

EL VERANO MÁS POLARIZADO

Según han indicado desde Tempos Energía, el verano de 2025 ha sido el más polarizado de los últimos años, "con una energía solar como protagonista, la hidráulica actuando tan sólo como apoyo y la falta de viento ha dejado al gas como único soporte para cubrir la demanda".

En este sentido, la consultora ha destacado el contraste entre las horas diurnas y las nocturnas; promediando las primeras entre los 35 y los 44 euros y entre los 85 y los 97 euros las segundas, y marcando "la mayor curva pato de los últimos años". De esta forma, el mercado "premia el consumo solar y penaliza el vespertino, acentuando la volatilidad horaria".

Aceituno ha recordado que este mes de septiembre ha sido el más barato del verano "a excepción de un registro de 215 euros el megavatio hora del pasado 17 de septiembre a las 21,00 horas, el mayor pico horario del año". "La curva de pato no es solo una metáfora sino el nuevo reto estructural del sistema eléctrico español", ha apuntado el experto.