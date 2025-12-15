'Lo bueno es compartirlo', campaña navideña de los productos agroalimentarios 'Sabor Granada'

Presentación de la campaña navideña de 'Sabor Granada'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha presentado la nueva campaña navideña de su marca de productos agroalimentarios 'Sabor Granada', bajo el lema 'Lo bueno es compartirlo', protagonizada por el influencer gastronómico granadino Sergio López, conocido en redes sociales como 'Niño Safaera', que acumula más de 460.000 seguidores en todas sus plataformas.

La institución provincial vuelve a apostar por la creatividad y la conexión con nuevos públicos para poner en valor la excelencia del producto local en uno de los momentos de mayor consumo del año.

Durante la presentación, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha destacado que "Sabor Granada es el escaparate de los productos que representan nuestra tierra a través de su calidad, su diversidad y el esfuerzo de quienes los elaboran.

Esta campaña navideña vuelve a recordarnos que, detrás de cada alimento, hay tradición, talento y un compromiso con la excelencia que distingue a la provincia de Granada".

Además, Rodríguez ha subrayado la relevancia de "seguir impulsando esta marca provincial, ya que es una herramienta fundamental para proyectar la potencia del sector agroalimentario granadino, uno de los pilares económicos de la provincia. Con iniciativas como esta, buscamos que tanto los granadinos como quienes nos visitan descubran y consuman nuestros productos, porque apoyar lo nuestro es, también, compartir lo mejor de Granada con el mundo".

Por su parte, el influencer Sergio López, más conocido como Niño Safaera, se ha mostrado "muy agradecido por esta oportunidad" para "hablar de los productos que tenemos en Granada y ponerlos en valor, porque su calidad es altísima. Es un orgullo representar a 'Sabor Granada' y a la provincia de esta manera", ha asegurado.