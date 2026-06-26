Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Motril (Granada) desde el miércoles

Archivo - Comisaría de Policía Nacional en Motril. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 15 años permanece desaparecida desde el pasado miércoles por la noche del municipio costero de Motril (Granada) y sus familiares han pedido colaboración para dar con su paradero.

La menor fue vista por última vez cuando salió de su casa sobre las 21,30 horas. Mide 1,60, tiene ojos de color café claro y el pelo castaño, según se ha difundido en carteles a través de las redes sociales de los que se han hecho eco varios cuerpos de seguridad.

La desaparición de la joven, de nombre Eilyn Saray, ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional y sus familiares solicitan que ante cualquier pista sobre su paradero se informe a los servicios de emergencia o al teléfono 601 50 25 21.