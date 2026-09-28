Buscan en Granada a un hombre de 92 años desaparecido en San Miguel Alto desde el viernes

Cartel distribuido que alerta de la desaparición de Pepe, de 92 años, el pasado viernes en la zona de San Miguel Alto, en Granada capital. - FB ASVOGRA

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 92 años, Modesto L.L., y que responde al nombre de Pepe, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes, 25 de septiembre, en el barrio de San Miguel Alto en la ciudad de Granada.

Así lo recogen en sus canales de información en redes distintas agrupaciones de Protección Civil que han difundido un cartel de la ONG Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía que ofrece los principales datos del desaparecido.

En este sentido, detallan que el caso de Pepe es de alta vulnerabilidad al tratarse de una persona mayor que precisa de tomar medicación. Mide 1,68, es de complexión normal, ojos marrones, y con cabello canoso y calvicie parcial.

Según la información aportada, la última vez que se le vio vestía camiseta negra, pantalón negro Adidas con rayas blancas laterales, zapatillas negras de lona y una boina.