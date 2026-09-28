Archivo - La Junta de Andalucía coloca más de 11,3 millones en pagarés a tres meses y un año. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha resuelto la última subasta de pagarés --22 de septiembre de 2026-- en la que ha colocado más de once millones en pagarés a tres meses y un año. Este mecanismo sirve principalmente como una herramienta de financiación a corto plazo. Según publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública ha resuelto la adjudicación de pagarés a tres meses por un importe de nueve millones de euros y de pagarés a un año por 2.380.000 euros.

En agosto, la Consejería resolvió una subasta de pagarés en la que captó 31,4 millones de euros frente a los 33.850.000 millones de la subasta correspondiente al 30 de junio de 2026. Los pagarés emitidos en esa subasta fueron de tres a doce meses. La emisión de estos valores se realiza a través de un procedimiento de subasta que se canaliza a través del Banco de España.

A diferencia de las Letras del Tesoro, los pagarés de la Junta de Andalucía sólo pueden adquirirlos entidades financieras o empresas de servicios de inversión que sean miembros del Mercado Primario de Deuda Pública. Este programa de pagarés se mantiene desde 1991 sin interrupción ha venido desempeñando "ininterrumpida y regularmente" un papel "fundamental" como instrumento financiero dentro de la política de endeudamiento de la comunidad autónoma "tal y como reflejan los volúmenes de emisión alcanzados hasta la fecha y el índice de participación en las subastas celebradas al amparo del mismo por parte de las entidades financieras".

La duración del programa suscrito el 29 de mayo de 1991 fue ampliada por el anterior Gobierno de Juanma Moreno hasta el 30 de mayo de 2031. La Junta de Andalucía reivindicó, en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026 que este año sería un ejercicio en el que alcanzaría su "plena autonomía financiera" por cuanto el próximo año "no pediremos liquidez" a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), iniciativa luego reconvertida en Facilidad Financiera.