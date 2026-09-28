Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta y deja la política recordando que avisó "semanas antes" al Ejecutivo

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano,ha dimitido y ha renunciado también a sus cargos en el PSOE y a presentarse a la presidencia de la ciudad. - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado su dimisión este lunes. Una decisión que, según el mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera, ha recalcado.

El delegado ha presentado su renuncia por escrito "esta misma mañana", y ha anunciado también su dimisión como secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Ciudad. Deja la política, ha dicho, porque su familia "no se merece esta presión".

Ha insistido en que desde Delegación han "sufrido una campaña de rumores, de amenazas" e incluso, ha añadido, le han llegado a "poner una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", ha espetado.

Pérez Triano recordó que tiene "unas competencias limitadas" y que él no puede "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército". "Es más, semanas antes ya habiamos avisado" al Gobierno central, ha recalcado.