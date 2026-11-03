Buscan a un hombre dado a la fuga tras disparar sobre otro en un pub de Martos (Jaén)

Archivo - La Guardia Civil se está encargando de la investigación del caso - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca al hombre que este lunes entró en un pub de Martos (Jaén) y disparó sobre otro dándose seguidamente a la fuga en un coche conducido por otra persona y que le esperaba a la salida del local. El herido se recupera en un centro hospitalario de Jaén capital a donde fue trasladado por los servicios sanitarios.

Según se ha indicado desde el 112 a Europa Press, las llamadas alertando de un hombre herido por arma de fuego en un pub de Martos comenzaron a entrar poco antes de las 16,30 horas de este domingo.

Los testigos relataron que un hombre accedió al interior del pub y disparó sobre otro hombre que quedó herido en el suelo, mientras el autor de los disparos se daba a la fuga. Desde la Guardia Civil se ha indicado que las heridas fueron ocasionadas por un arma corta.

Agentes del Instituto Armado mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizar al autor de los disparos y a la persona que conducía el vehículo en el que se dio a la fuga. Fuentes de la investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas para explicar lo ocurrido, aunque la investigación está abierta y no se cierra ninguna hipótesis.