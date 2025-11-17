Buscan a una mujer de 36 años desaparecida en Córdoba hace dos semanas

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha activado el dispositivo de búsqueda sobre una mujer de unos 36 años de edad, que responde al nombre de Rosamística Fernanda L., desaparecida desde hace dos semanas en la capital cordobesa.

Según han informado fuentes policiales, la denuncia de la desaparición se interpuso el día 13 de noviembre, ocho días después de que le perdieran el rastro.

Al respecto, el Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes) ha lanzado la alerta en esta jornada y en ella detalla que mide 1,55 metros, es pelirroja y tiene el pelo ondulado y corto y ojos marrones.