Buscan a un varón desaparecido en Añora (Córdoda) a consecuencia del temporal como principal hipótesis

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca en estos momentos a un varón de unos 70 años desaparecido desde este lunes en la localidad cordobesa de Añora como consecuencia del temporal de lluvias como principal hipótesis, de manera que los agentes realizan trabajos de investigación con drones por el término municipal y con los agentes en el terreno, sin que hasta el momento hayan trascendido datos sobre su paradero.

En una rueda de prensa para ofrecer un balance de la situación actual que vive la provincia por las lluvias de las últimas semanas, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, ha declarado que es "una mala noticia" y espera que "se pueda solventar a lo largo del día de hoy", con "una solución a la desaparición de esta persona que sea favorable y que no haya ningún problema".

Según ha detallado, "este señor salió con una bicicleta ayer, a mediodía, y no se ha encontrado ni a él, ni a la bicicleta", de manera que "no se sabe si está resguardado en algún sitio", ha dicho, para agregar que "cuando se supo de la desaparición ya fue ayer por la tarde y la Guardia Civil de noche no pudo hacer nada".

Al respecto, ha explicado que desde las 5,00 horas de este martes los agentes trabajan para buscarlo y confía en que "pueda aparecer", después de que su hermana avisara de la desaparición, que en principio se baraja como debida al temporal.