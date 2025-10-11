Bustamante "renace" en los escenarios andaluces con su tour 'Inédito': "Es un público que ama la música. Amo Andalucía"

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
David Bustamante inicia este domingo 12 de octubre en Sevilla, en el Cartuja Center CITE, la recta final de su gira 'Inédito', que continuará en Córdoba, el 17 de octubre en el Gran Teatro; Granada, el 18 de octubre en el Palacio de Congresos; y Jerez de la Frontera (Cádiz) el 25 de octubre, en el Teatro Villamarta.
El artista natural de San Vicente de la Barquera (Cantabria) ha reconocido en una entrevista concedida a Europa Press sentirse muy unido a Andalucía, aclarando que "es un público que entiende, que ama la música, el arte. Conozco muy bien Andalucía y siempre me han dicho que por mi forma de ser soy un andaluz que nació en San Vicente de la Barquera. Amo a Andalucía con todo mi corazón", ha afirmado, citando su especial vínculo con Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Sevilla.
El artista ha recordado una anécdota en San Fernando (Cádiz), donde recibió como regalo un cuadro de Camarón pintado por el artista gaditano Salas y que conserva en su casa. "Andalucía es una cantera de verdaderos monstruos", ha subrayado.
"LA GIRA DE MI VIDA"
El artista ha calificado esta serie de conciertos como "el broche de oro a la gira de mi vida" y ha asegurado que ofrecerá un formato más íntimo, pero con toda la producción y sus músicos.
"Va a ser el broche de oro a una gira que creo que es la gira de mi vida", ha afirmado Bustamante, destacando que en estos espectáculos quiere "recogernos a un aforo más íntimo, mirarnos a los ojos" y mostrar las canciones "como nacieron, a guitarra y voz, y hacer un repaso por toda mi trayectoria".
Sobre el repertorio, el artista ha indicado que en esta gira "se dan la mano" sus nuevas composiciones con sus clásicos como 'Dos hombres y un mismo destino', 'Devuélveme la vida', 'Cobarde', 'Feliz', 'El aire que me das' o 'No soy un Superman'. Según ha explicado, también ha revisado temas antiguos con nuevos arreglos: "Ver cómo juegan con los nuevos es realmente maravilloso. Estoy disfrutando de cada proceso".
En cuanto a sus favoritas del disco, ha señalado que "cada canción tiene su porqué" y que 'La Siberiana' es "un homenaje a Diana, mi compañera y mujer de mi vida", mientras que en 'Gracias' ha volcado "mucho de mi personalidad, de mis luces y de mis sombras".
Respecto a colaboraciones soñadas, Bustamante ha destacado las que ya ha realizado con Pastora Soler ("cada vez que canto con ella se para el mundo"), así como con sus "hermanos" con Pablo López, Pablo Alborán y David Bisbal.
LOS NUEVOS 'OTITOS': "QUE DISFRUTEN"
Preguntado por la nueva edición de Operación Triunfo, el concurso que impulsó su carrera, ha confesado que aún no ha visto esta edición, aunque lo hará pronto, y ha dado un consejo a los nuevos participantes.
"Que disfruten, que es una oportunidad maravillosa para aprender, encontrarse con ellos mismos y vivir una experiencia. Que sigan lo que les dicte el corazón y se preparen, porque cuanto más tablas tengas, más vas a disfrutar. Es una carrera dura, pero realmente maravillosa", declaraba el cántabro.
Bustamante, que cumple cerca de 25 años de trayectoria, ha definido Inédito como "un nuevo renacer" y asegura que afronta esta recta final de gira "sin ninguna duda" con la máxima ilusión.