El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha apelado al voto de las mujeres de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "para defenderse de quienes quieren desmantelar sus derechos" en referencia a las últimas declaraciones de miembros de Vox sobre la violencia de género.

"Cuando llama a Trump, cuando llama a Netanyahu, se va a rendir pleitesía, pero para reconocer las formas de violencia que están asesinando a las mujeres en España, ahí la posición de Vox la conocen, es una vergüenza", ha asegurado este miércoles en una atención a los medios en Sevilla.

Bustinduy se ha mostrado crítico con las declaraciones "bochornosas" de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, "negando la violencia de género". "Las mujeres no necesitan que venga nadie a salvarlas, las mujeres necesitan que sus derechos se vean respetados y garantizados", ha remarcado.

"Qué valentía la de la ultraderecha para no ir a los minutos de silencio por las mujeres asesinadas, qué valentía para negar la violencia machista y qué cobardía la de Abascal para no ir a una entrevista con Jordi Wilde o con una mujer como Silvia Intxaurrondo", ha remarcado.

En esta línea, el portavoz de la coalición ha llamado al voto "en defensa propia" para "seguir avanzando" y ha subrayado "el compromiso" de Frente Amplio "por la erradicación de todas las violencias estructurales que sufre la mujer", en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Yo le pido a las mujeres que salgan a votar para defender sus derechos frente a quienes hoy los amenazan, los quieren negar y quieren desmantelar todo lo que se ha avanzado en estos años", ha concluido.