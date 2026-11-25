Exterior del Hospital de La Janda, ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ruta de transporte público a demanda para conectar las barriadas de Medina Sidonia de Los Badalejos y San José de Malcocinado con el Hospital de La Janda estará operativa a partir del próximo 1 de diciembre.

En una nota, la Junta ha explicado que, siguiendo la tramitación administrativa correspondiente, se ha adjudicado este servicio para que entre en funcionamiento ese día y las personas usuarias que lo deseen puedan reservarlo.

La ruta adjudicada permite que las personas que residan en Los Badalejos y San José de Malcocinado puedan utilizar este servicio para acudir a consultas en el Hospital de La Janda mediante transporte público. Así, las barriadas del término municipal de Medina Sidonia quedarán conectadas a través de este servicio con el centro hospitalario, ubicado en Vejer de la Frontera, dentro del programa Andalucía Rural Conectada.

En cuanto a la conexión habitual de Benalup-Casas Viejas con este hospital, que presta servicio también al Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Vejer los viernes, va a ampliar su cobertura, contando así con servicios a este centro de lunes a viernes laborables.

Esta ampliación permitirá facilitar los desplazamientos de los menores que reciben atención en este recurso asistencial, garantizando una mayor disponibilidad del transporte público para acudir a sus correspondientes sesiones terapéuticas.

La Junta ha explicado que Andalucía Rural Conectada es un programa que ofrece un servicio de transporte público a demanda en taxi a habitantes de municipios en zonas rurales. Esta alternativa da cobertura a poblaciones alejadas de áreas metropolitanas que necesiten desplazarse hacia sus centros sanitarios, asistenciales o judiciales.

La delegada territorial de Fomento y Movilidad en Cádiz, Carmen Sánchez, ha animado a la ciudadanía a utilizar este servicio de transporte público bajo demanda y ha recordado que este programa está orientado a las personas usuarias que tienen que desplazarse porque necesitan utilizar servicios en otras localidades, en el ámbito hospitalario o administrativo.

Las personas que deseen usar este servicio pueden llamar al teléfono 955 92 67 66 y cerrar el servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. El coste es similar al de un billete en autobús.