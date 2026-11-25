El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, junto al cabeza de lista de la coalición por Sevilla, Enrique Santiago. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el resultado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las provincias de Sevilla y Málaga es "clave para que haya un gobierno de izquierdas en España".

"El futuro del país se va a dirimir en lugares como Sevilla y Málaga, donde el Frente Amplio se está disputando por unos pocos votos, el escaño con la ultraderecha de Vox", ha afirmado este miércoles en una atención a los medios en la capital de Andalucía.

En este sentido, ha apelado al voto "a las clases trabajadoras, las mujeres y los barrios populares". Una petición que el ministro ha extendido especialmente al conjunto de Andalucía tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la comunidad autónoma.

"Los andaluces no van a agachar la cabeza este domingo y van a salir a votar por la dignidad de su tierra y por la dignidad de la clase trabajadora y van a poner en su sitio a quienes denigran y desprecian el honor del pueblo andaluz", ha remarcado.

El portavoz de la coalición ha puesto el foco en la situación de la vivienda y ha puesto de ejemplo a Sevilla como una de las ciudades afectadas por los pisos turísticos y la compra de edificios por fondos buítres.

"Vamos a expropiar el parque de vivienda de los fondos buitre y a ponerle un impuesto a los grandes propietarios para que 1.300.000 viviendas pasen al alquiler asequible. Y si tenemos algo en esta campaña es la credibilidad para conseguirlo", ha insistido.

Bustinduy ha comparecido antes los medios acompañado del cabeza de lista por Sevilla al Congreso, Enrique Santiago, quien ha puesto en valor las últimas acciones del Gobierno en materia de vivienda y la ampliación de los permisos de paternidad y fallecimiento.

"El voto al Frente Amplio garantiza seguir ampliando derechos y también que la derecha y la ultraderecha tengan menos escaños", ha manifestado Santiago.

"En Andalucía, quiero decir con toda la rotundidad que el destino de estas elecciones no está escrito, que estamos haciendo una campaña extraordinaria, que somos muy optimistas respecto al resultado del domingo", ha remarcado Bustinduy.