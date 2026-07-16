CAA destaca el "equilibrio en los tiempos de palabra" de las formaciones políticas en informativos públicos andaluces

Archivo - Foto de archivo del plató para debate electoral en Canal Sur TV. - RTVA - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha aprobado un informe sobre el 'Pluralismo político en las televisiones públicas andaluzas' correspondiente a 2025, que analiza la presencia y distribución de los tiempos de palabra de los distintos actores políticos en Canal Sur TV, las desconexiones provinciales de la RTVA y la desconexión territorial de TVE, La 1 para Andalucía.

Según ha informado el consejo en una nota, el estudio ha concluido con carácter general, que los informativos de las televisiones públicas autonómicas han mantenido una distribución equilibrada de los tiempos de palabra en función de la representatividad de las distintas formaciones políticas y considera que se han respetado los principios del pluralismo político, en línea con los resultados obtenidos en los informes de ejercicios anteriores.

En esta línea, el informe se ha basado en una metodología cuantitativa aprobada por unanimidad por el Consejo en 2008 y aplicada de forma continuada desde 2009 para evaluar la presencia de los distintos actores políticos en los informativos.

En paralelo, el órgano regulador ha vuelto a advertir sobre un desequilibrio en la desconexión andaluza de TVE. De esta manera, el informe ha señalado que al agrupar los tiempos de palabra de todos los actores políticos, "Vox ocupa el quinto lugar pese a ser la tercera fuerza con representación en el Parlamento andaluz". Por lo tanto, el Pleno insta a TVE Andalucía a "adecuar el reparto de los tiempos de palabra a la realidad política de la comunidad", una recomendación que ya figuraba en el informe correspondiente a 2024.

Por un lado, en Canal Sur TV los informativos han dedicado la mayor parte de su tiempo a la información deportiva (17,3%), seguida de la crónica política (13,6%), la información meteorológica (12,3%) y las noticias de sociedad (11,8%). Por otro lado, entre los asuntos de actualidad el caso Koldo ha sido el tema con mayor presencia informativa, seguido de la violencia de género, el narcotráfico y el caso Cerdán. Además, más de la mitad de las noticias tuvieron alcance andaluz (59,9%), mientras que la información nacional representó el 26,9% del total.

En este contexto, el análisis ha reflejado asimismo un incremento de la presencia femenina en los informativos de Canal Sur, donde el tiempo de palabra de las mujeres alcanzó el 31,6%, frente al 28,9% registrado el año anterior. De este modo, entre los roles con mayor presencia destacaron los actores ocasionales, los deportivos, el Gobierno de Andalucía, los partidos políticos y el Gobierno de España.

Respecto a la desconexión andaluza de La 1, el estudio ha señalado que el ámbito informativo continúa siendo mayoritariamente andaluz abarcando casi el 95% de las noticias centradas en la comunidad. Así pues, el tiempo de palabra femenino aumentó hasta el 34,7%, mientras que el PP concentró el mayor porcentaje de tiempos de palabra al agrupar tanto las intervenciones institucionales como las de partido, seguido del PSOE.

En cuanto a las desconexiones provinciales de Canal Sur TV, el informe ha destacado el "predominio" de contenidos relacionados con la cultura, la sociedad y la economía, así como un "ligero" incremento del peso de los actores políticos institucionales y de partido. De este modo, la presencia femenina alcanzó una media del 32,2% en el conjunto de las ocho provincias siendo 1,6 puntos más que en el ejercicio anterior.

Por último, tras analizar los resultados, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía ha acordado notificar la resolución a los prestadores públicos del servicio audiovisual en Andalucía y a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz.