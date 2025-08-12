El Cabildo agradece la valoración de Icomos sobre su actuación ante el incendio de la Mezquita de Córdoba

Nieva y Molina (centro), durante la visita a las cubiertas de la Mezquita, en la zona afectada por el incendio. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha agradecido este martes "la valoración de Icomos" sobre la actuación de la institución capitular ante el incendio que sufrió la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto, "poniendo en valor la colaboración institucional", ya que "la protección y conservación de este Patrimonio de la Humanidad es una tarea compartida".

Según ha informado el Cabildo en una nota, Nieva se ha pronunciado así después de que el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, que ha visitado este martes la Mezquita para conocer, en el propio monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, los efectos del referido incendio, alabando Molina "el gran equipo profesional" con el que cuenta el Cabildo Catedral, como titular y gestor del monumento, y asegurando, respecto a su actuación ante el incendio, que él "no hablaría de errores".

Ante esto, el deán-presidente del Cabildo ha señalado que desde la institución capitular han estado "trabajado de la mano con expertos y organismos internacionales para garantizar la seguridad y el cuidado del monumento, y seguiremos haciéndolo con el mismo compromiso".

El resultado ahora es que Icomos España, una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en España, ha reconocido, según han señalado desde el Cabildo, que las medidas adoptadas tras el incendio, desde la retirada de restos materiales, hasta la cobertura de las zonas de cubierta afectadas para prevenir daños por lluvia, "han sido oportunas y eficaces".

Junto a ello y según han añadido desde la institución capitular, Molina ha confirmado que el Cabildo ha proporcionado "toda la información y documentación necesarias para la evaluación técnica, así como un plan de acción claro para la restauración, que ya está en marcha".

Por otro lado, durante la última visita del organismo asesor de la Unesco a la Mezquita, en la pasada primavera, "se comentó sobre el almacenaje de enseres y maquinaria en el interior de la Mezquita-Catedral" y, "en aquel momento, el Cabildo informó que había adquirido dos locales cercanos con el objetivo de trasladar las barredoras y otros materiales, que según todo apunta, fueron el origen del incendio".

A juicio del Cabildo, la visita de Icomos España "refuerza la buena relación y cooperación" entre ambas instituciones, "unidas por el objetivo común de salvaguardar y conservar uno de los monumentos más emblemáticos y valiosos del patrimonio mundial".