El Cabildo Catedral de Córdoba renueva su patrocinio con el Rally Sierra Morena y refuerza su compromiso con el deporte

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva (dcha.), en la firma del acuerdo. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha renovado su patrocinio para la 43ª edición del Rally de Andalucía-Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad, reafirmando así su compromiso con las competiciones deportivas de primer nivel y con la proyección de Córdoba como escenario de grandes eventos de ámbito nacional e internacional.

Tal y como ha indicado el Cabildo catedracilio en una nota, el acuerdo suscrito con el Automóvil Club de Córdoba consolida una colaboración ya arraigada en el tiempo y pone de manifiesto la voluntad del Cabildo de "seguir apoyando iniciativas que contribuyen a situar a Córdoba en el mapa de las competiciones deportivas más relevantes, aunando deporte, patrimonio y proyección exterior de la ciudad y su provincia".

Entre los momentos más destacados de la prueba figura que la primera etapa tendrá su meta en el Puente Romano, con la Mezquita-Catedral como telón de fondo, un enclave emblemático que refuerza la imagen singular del rally y su estrecha vinculación con el patrimonio histórico de Córdoba.

Asimismo, el Rally de Andalucía-Sierra Morena contará con un trofeo inspirado en la escultura de la Mezquita-Catedral, un símbolo que une deporte y patrimonio y que pone en valor uno de los monumentos más universales de la ciudad como seña de identidad de la competición.

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que esta renovación "responde al firme compromiso del Cabildo con iniciativas de excelencia que proyectan una imagen positiva de Córdoba y refuerzan su posicionamiento como ciudad capaz de acoger competiciones deportivas de primer nivel".

En este sentido, ha añadido que "el Rally Sierra Morena es un magnífico ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un escaparate internacional para Córdoba, integrando valores deportivos, patrimonio y promoción de la ciudad".

Con esta colaboración, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma su apuesta por hacer de Córdoba un epicentro de competiciones deportivas relevantes, apoyando eventos que contribuyen a la dinamización social, económica y turística del territorio y que refuerzan su proyección exterior desde el respeto al patrimonio y a su entorno histórico.

El Rally Sierra Morena es una de las pruebas automovilísticas más destacadas del calendario deportivo nacional, atrae a equipos, profesionales y aficionados del mundo del motor y genera un notable impacto mediático y turístico.