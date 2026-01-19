El Cabildo Catedral de Córdoba se une en oración por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y suspende actos

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha expresado este lunes su "más profundo dolor y consternación" ante el trágico accidente ferroviario ocurrido a última hora de la tarde de este domingo, que ha causado más de 20 víctimas mortales, según las cifras hasta las 1,00 horas, y numerosos afectados. En estos momentos de sufrimiento, el Cabildo eleva "una oración sincera por el eterno descanso de los fallecidos y encomienda sus almas a la misericordia de Dios".

De manera especial, el Cabildo ha deseado hacer llegar en una nota su "cercanía, consuelo y afecto a los familiares y seres queridos de las víctimas, compartiendo su dolor y uniéndose espiritualmente a ellos en la oración y en la celebración de la Eucaristía".

Ante la gravedad del siniestro y en señal de respeto y duelo, el Cabildo Catedral ha decidido suspender todos los actos extraordinarios previstos para la jornada de este lunes.

Asimismo, el Cabildo ha manifestado su "plena disposición para colaborar, en todo aquello que sea necesario, con las administraciones públicas, los servicios de emergencia y las entidades implicadas, ofreciendo su apoyo humano y espiritual a todas las personas afectadas por esta tragedia".

Al respecto, el Cabildo se une a la comunidad cristiana y a la sociedad cordobesa en "la oración, pidiendo al Señor el consuelo para las familias de los fallecidos, la pronta recuperación de los heridos y la fortaleza para todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de auxilio y atención".