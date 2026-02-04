El Cabildo de Córdoba cierra por el temporal el campanario y el Patio de los Naranjos, pero mantiene abierta la Mezquita

Archivo - Vista de la torre campanario y del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, hoy miércoles 4 de febrero cerrados a la visita turística por seguridad, ante el temporal de agua y viento que afecta a la capital cordobesa - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba, ante el temporal de lluvia y viento que afecta este miercoles a la capital cordobesa, ha decidido cerrar a las visitas turísticas la torre campanario y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante esta jornada, "como medida preventiva con el fin de evitar daños personales y extremar la precaución en este momento".

Así, según ha dado cuenta de ello la Diócesis de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, la institución capitular ha tenido en cuenta a la hora de adoptar esta medida el que "el Comité de Emergencias de la Diputación de Córdoba informó ayer del temporal de lluvia y viento que afecta a toda la provincia, con registros pluviométricos que podrían situarse hoy entre los 100 y 200 litros".

En cualquier caso, "la visita al interior de la Mezquita-Catedral se mantiene con total normalidad, adaptándose el recorrido de acceso y salida para garantizar el correcto desarrollo de la visita. La entrada se realizará por la Puerta de los Deanes, situada en la calle Torrijos, mientras que la salida se efectuará por la Puerta de Santa Catalina, en la calle Magistral González Francés, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal del monumento".

El Cabildo Catedral agradece "la comprensión de los visitantes ante esta decisión adoptada por motivos de seguridad" y pide "disculpas por las molestias que pudiera ocasionar", reiterando su "compromiso con la protección de las personas y la adecuada conservación del monumento".