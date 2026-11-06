El Cabildo de Córdoba recibe el Premio Andalucía de la Cultura por su respuesta al incendio de la Mezquita en 2025

Joaquín Alberto Nieva sostiene el galardón, junto a Patricia del Pozo y Agustín Paulo Moreno. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido el Premio Andalucía de la Cultura en la categoría de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, modalidad de Bienes Inmuebles, concedido por la Junta de Andalucía en reconocimiento a la respuesta al incendio registrado en la Mezquita-Catedral el 8 de agosto de 2025 y a los posteriores trabajos de recuperación de la zona afectada.

El reconocimiento, según ha informado la institución capitular en una nota, ha sido entregado ayer jueves en el Teatro CajaGranada, en Granada, durante la ceremonia de la segunda edición de estos galardones, que distinguen a personas e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo y la protección de la cultura andaluza.

El jurado ha valorado especialmente la respuesta ofrecida tras el incendio, la actuación de los equipos de seguridad y conservación del Cabildo, y también los posteriores trabajos de rehabilitación de la zona afectada, otorgando así una distinción que "supone un importante respaldo a la gestión del monumento y al esfuerzo desarrollado para garantizar la protección y recuperación de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del mundo".

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha expresado durante el acto su agradecimiento a la Junta de Andalucía por una distinción que ha calificado de "especialmente significativa, porque reconoce el trabajo realizado en unos momentos de enorme dificultad y responsabilidad para nuestra institución".

Nieva, que ha estado acompañado del canónigo obrero, Agustín Paulo Moreno, ha recordado que el incendio del 8 de agosto de 2025 constituyó "uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como responsables de la custodia de la Mezquita-Catedral", pero ha destacado que la respuesta ofrecida puso de manifiesto "la importancia de la planificación, la prevención, la profesionalidad y el compromiso permanente con la conservación de nuestro patrimonio".

En este sentido, el deán-presidente ha querido compartir expresamente el premio con todas las personas que participaron tanto en la respuesta inicial a la emergencia como en los posteriores trabajos de recuperación.

Así, ha dicho que "este reconocimiento no pertenece únicamente al Cabildo Catedral. Es también un reconocimiento a los bomberos, a los equipos de emergencia, a los profesionales de seguridad y mantenimiento del monumento, a los arquitectos, restauradoras, arqueólogos, técnicos y a todas las personas que, desde sus diferentes responsabilidades, han trabajado con una enorme profesionalidad y dedicación para proteger y recuperar nuestro patrimonio".

Nieva ha subrayado también que "este premio constituye un acicate para seguir trabajando, con más ilusión si cabe, en la conservación, restauración y protección de la Mezquita-Catedral, una responsabilidad que asumimos con plena conciencia de que estamos custodiando un patrimonio excepcional que pertenece a Córdoba y que debemos preservar para las generaciones futuras".

El deán-presidente ha insistido en que la conservación y protección del monumento constituye una prioridad absoluta para el Cabildo, que mantiene una apuesta permanente por la mejora de los sistemas de seguridad, la prevención de riesgos y la aplicación de los más rigurosos criterios técnicos en todas las intervenciones patrimoniales.

"Los acontecimientos vividos --ha señalado-- nos han reafirmado en la necesidad de seguir avanzando, aprendiendo y mejorando. La mejor manera de agradecer este reconocimiento es continuar trabajando con responsabilidad, rigor y transparencia, en colaboración con las administraciones públicas y con todos los profesionales que contribuyen a la conservación de la Mezquita-Catedral".

El Premio Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico forma parte de los 13 galardones concedidos en esta segunda edición de los Premios Andalucía de la Cultura, cuyo jurado acordó por unanimidad las distinciones.

La ceremonia celebrada en Granada ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto a representantes institucionales y destacadas personalidades del ámbito cultural andaluz.

Para el Cabildo Catedral, esta distinción "supone un respaldo al modelo de conservación y gestión del monumento" y refuerza su "ompromiso de continuar trabajando para garantizar la protección, preservación y transmisión a las generaciones futuras de los extraordinarios valores históricos, artísticos, culturales y religiosos de la Mezquita-Catedral de Córdoba".