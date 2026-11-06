Andalucía dispondrá de un banco de preguntas para el examen de capacitación profesional obligatorio para los VTC

Archivo - Un vehículo VTC circula por una calle del centro de Sevilla. A 02 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Movilidad contará con un banco de preguntas con las que elaborar los exámenes para obtener el certificado de capacitación profesional obligatorio, según se recoge en el Decreto de 27 de septiembre de 2022, con el que poder trabajar como conductor de VTC. En la licitación del contrato, publicada y consultada por Europa Press, se especifica que el banco deberá contar "al menos" con 600 preguntas de "opción múltiple, estructuradas conforme al programa oficial de la capacitación VTC en Andalucía, con diferentes niveles de dificultad y referencias normativas, técnicas y doctrinales, disponiendo cada pregunta de una única respuesta correcta". El banco inicial de preguntas deberá ser elaborado y entregado en el plazo máximo de cuatro meses desde la formalización del contrato.

Según se recoge en la documentación, cuando más de una respuesta sea correcta, la opción considerada válida figurará siempre en último lugar; si las respuestas incluyen las palabras 'sí' o 'no', las opciones afirmativas precederán a las negativas; se mantendrá el mismo tiempo verbal en la pregunta y en todas las respuestas; se procurará evitar las preguntas formuladas en negativo; si la pregunta tiene que incluir una descripción o una afirmación, estas se situarán antes de formular la pregunta propiamente dicha; los enunciados formulados como pregunta directa deben llevar signo de interrogación delante y detrás y, en ese caso, no tener punto final; si la pregunta es una frase para completar, las respuestas empezarán con minúscula, salvo que alguna de las opciones no dé continuidad a la frase; y todas las respuestas que sean sintácticamente independientes de la pregunta empezarán con mayúscula.

En el sector del transporte terrestre, argumenta la Consejería, la forma "habitual" de acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad profesional es mediante la superación de una prueba de examen. En los mismos términos, para la obtención del certificado de capacitación VTC resulta "necesaria" la superación de una prueba de examen que acredite los conocimientos exigidos para el desarrollo de la actividad como conductor de vehículos de alquiler con conductor. El contenido de los exámenes que se elaborarán con el banco de preguntas será "revisado y aprobado" por la Dirección General de Movilidad y Transportes con carácter previo a su publicación en la página web de la Consejería con el fin de "facilitar la preparación de los aspirantes y garantizar los principios de transparencia y seguridad jurídica del proceso selectivo".

El banco de preguntas, una vez aprobado por la Dirección General de Movilidad y Transportes, se irá actualizando a medida que se vaya modificando la normativa o base doctrinal sobre la que se apoya cada una de las preguntas que la integran o como consecuencia de corregir posibles deficiencias y mejorar la calidad de su contenido. Asimismo, para garantizar el adecuado desarrollo del proceso, resulta necesario disponer de plantillas de respuesta que permitan la corrección y gestión de los resultados, preservando el anonimato de las personas examinadas y asegurando un tratamiento adecuado de la información conforme a la normativa aplicable.

A demanda de la Administración, la empresa adjudicataria generará las propuestas de exámenes con preguntas tipo test extraídas del banco de preguntas, así como las correspondientes propuestas de plantillas de respuesta conforme a la normativa aplicable. Se generarán todas las propuestas de los exámenes y de las plantillas de respuestas que sean solicitadas por la Consejería durante la vigencia del contrato, pudiendo ser diferentes para cada convocatoria y provincia. El tribunal calificador componte deberá revisar y aprobar el contenido definitivo de los exámenes y de las plantillas de respuestas antes de su utilización.

Los exámenes tipo test serán objeto de corrección automatizada por la empresa adjudicataria. Los resultados obtenidos tendrán carácter provisional y serán entregados a la Dirección General de Movilidad y Transportes en el plazo de siete días hábiles desde la puesta a disposición de las hojas de respuesta. La validación de los resultados, la aprobación de las calificaciones definitivas y la declaración de las personas aptas o no aptas corresponderán exclusivamente a los tribunales calificadores.