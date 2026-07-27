El Cabildo destina 96.618 euros a la restauración del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente en Córdoba

Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente.
Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 27 julio 2026 17:43
Seguir en

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba destinará 96.618,50 euros a la conservación y restauración integral del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, uno de los monumentos más representativos del patrimonio histórico, artístico y devocional de la capital cordobesa.

Según informa la institución capitular en una nota, la actuación ha arrancado este lunes con la colocación del andamiaje necesario para acometer los trabajos y tendrá como objetivo frenar los procesos de deterioro actualmente activos, recuperar la estabilidad de sus materiales y mejorar la percepción del conjunto, situado en un enclave privilegiado junto al Puente Romano, el río Guadalquivir y la Mezquita-Catedral.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que esta actuación "es una nueva muestra del compromiso permanente del Cabildo con la conservación y la protección del patrimonio histórico de Córdoba".

El proyecto indica que el monumento mantiene una adecuada estabilidad general, aunque presenta distintas patologías, derivadas principalmente de su exposición permanente a la intemperie, la humedad procedente del entorno fluvial, las variaciones térmicas, la contaminación atmosférica y la acumulación de partículas.

El basamento es la zona más afectada, debido a su proximidad al terreno y a la mayor retención de humedad. En esta parte se ha detectado la presencia de líquenes, algas y musgos, junto con procesos de arenización, pérdida de cohesión de la piedra, erosión de elementos escultóricos y acumulación de sales.

También se han identificado costras negras en zonas protegidas del lavado natural de la lluvia, fisuras y microfisuras en diferentes elementos, pérdidas volumétricas en molduras y relieves, así como posibles alteraciones relacionadas con antiguos elementos metálicos y con materiales empleados en intervenciones anteriores que no resultan plenamente compatibles con la piedra original.

La restauración contemplará una limpieza gradual y controlada del monumento, adaptada a las características de la piedra caliza, los mármoles y los jaspes que integran el conjunto. Se emplearán sistemas de agua nebulizada a baja presión, microproyección controlada y limpieza manual en las zonas escultóricas más delicadas.

Los trabajos incluirán también la aplicación de tratamientos biocidas para eliminar las colonizaciones de líquenes, algas y musgos; la extracción de las sales acumuladas en el interior de la piedra, y la consolidación de las superficies que presentan pérdida de cohesión o disgregación. Las fisuras serán limpiadas, rellenadas y selladas con materiales compatibles, mientras que las pérdidas que puedan afectar a la estabilidad o a la correcta lectura del monumento serán objeto de reintegraciones puntuales con morteros de cal y cargas de piedra o mármol.

Una vez concluidos estos trabajos se aplicará una protección final transpirable, para reducir la absorción de agua y la deposición de contaminantes sin impedir la evaporación de la humedad interior. La actuación estará acompañada de un programa de inspecciones periódicas, limpieza preventiva, seguimiento de fisuras y control del biodeterioro.

MONUMENTO CONCLUIDO EN 1771

El Triunfo de la Puerta del Puente fue diseñado como una gran composición barroca dedicada a San Rafael, custodio y protector de Córdoba. La ejecución definitiva fue encomendada al escultor francés Miguel de Verdiguier y el conjunto quedó concluido en 1771.

El monumento, de aproximadamente 27 metros de altura, está formado por un basamento escultórico, un cuerpo intermedio o castillete, una gran columna de mármol y la imagen del Arcángel San Rafael que corona el conjunto.

A lo largo de su historia ha sido objeto de diferentes actuaciones de conservación. Entre las más recientes destaca la intervención realizada en 1987 sobre la estatua del Arcángel y la columna, destinada a corregir problemas estructurales y limpiar la escultura. En la primavera de 2004 se llevó a cabo otra restauración centrada en la parte baja del triunfo, especialmente afectada por el paso del tiempo, la proximidad del Guadalquivir y la contaminación derivada de la circulación rodada.

MEJORA DE LA VISITA

Esta nueva intervención se suma a la decisión adoptada por el Cabildo en marzo de asumir la reapertura del monumento, permitiendo que cordobeses y visitantes puedan volver a acceder a su interior y disfrutar del mirador con vistas al Guadalquivir, el Puente Romano y el conjunto monumental de la ciudad.

En este sentido, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que su responsabilidad "no se limita a preservar los monumentos", sino que también deben "ponerlos a disposición de la sociedad, mejorar la experiencia de quienes nos visitan y contribuir a que Córdoba disponga de una oferta cultural y turística cada vez más amplia, cuidada y de mayor calidad".

En este sentido, ha añadido que la restauración permitirá garantizar la conservación futura de uno de los grandes símbolos de la ciudad y recuperar plenamente su lectura artística y monumental, siempre desde el máximo respeto a sus materiales originales y a su historia.

Contador

Contenido patrocinado