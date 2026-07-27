El Cabildo destina 96.618 euros a la restauración del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente en Córdoba

Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba destinará 96.618,50 euros a la conservación y restauración integral del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, uno de los monumentos más representativos del patrimonio histórico, artístico y devocional de la capital cordobesa.

Según informa la institución capitular en una nota, la actuación ha arrancado este lunes con la colocación del andamiaje necesario para acometer los trabajos y tendrá como objetivo frenar los procesos de deterioro actualmente activos, recuperar la estabilidad de sus materiales y mejorar la percepción del conjunto, situado en un enclave privilegiado junto al Puente Romano, el río Guadalquivir y la Mezquita-Catedral.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que esta actuación "es una nueva muestra del compromiso permanente del Cabildo con la conservación y la protección del patrimonio histórico de Córdoba".

El proyecto indica que el monumento mantiene una adecuada estabilidad general, aunque presenta distintas patologías, derivadas principalmente de su exposición permanente a la intemperie, la humedad procedente del entorno fluvial, las variaciones térmicas, la contaminación atmosférica y la acumulación de partículas.

El basamento es la zona más afectada, debido a su proximidad al terreno y a la mayor retención de humedad. En esta parte se ha detectado la presencia de líquenes, algas y musgos, junto con procesos de arenización, pérdida de cohesión de la piedra, erosión de elementos escultóricos y acumulación de sales.

También se han identificado costras negras en zonas protegidas del lavado natural de la lluvia, fisuras y microfisuras en diferentes elementos, pérdidas volumétricas en molduras y relieves, así como posibles alteraciones relacionadas con antiguos elementos metálicos y con materiales empleados en intervenciones anteriores que no resultan plenamente compatibles con la piedra original.

La restauración contemplará una limpieza gradual y controlada del monumento, adaptada a las características de la piedra caliza, los mármoles y los jaspes que integran el conjunto. Se emplearán sistemas de agua nebulizada a baja presión, microproyección controlada y limpieza manual en las zonas escultóricas más delicadas.

Los trabajos incluirán también la aplicación de tratamientos biocidas para eliminar las colonizaciones de líquenes, algas y musgos; la extracción de las sales acumuladas en el interior de la piedra, y la consolidación de las superficies que presentan pérdida de cohesión o disgregación. Las fisuras serán limpiadas, rellenadas y selladas con materiales compatibles, mientras que las pérdidas que puedan afectar a la estabilidad o a la correcta lectura del monumento serán objeto de reintegraciones puntuales con morteros de cal y cargas de piedra o mármol.

Una vez concluidos estos trabajos se aplicará una protección final transpirable, para reducir la absorción de agua y la deposición de contaminantes sin impedir la evaporación de la humedad interior. La actuación estará acompañada de un programa de inspecciones periódicas, limpieza preventiva, seguimiento de fisuras y control del biodeterioro.

MONUMENTO CONCLUIDO EN 1771

El Triunfo de la Puerta del Puente fue diseñado como una gran composición barroca dedicada a San Rafael, custodio y protector de Córdoba. La ejecución definitiva fue encomendada al escultor francés Miguel de Verdiguier y el conjunto quedó concluido en 1771.

El monumento, de aproximadamente 27 metros de altura, está formado por un basamento escultórico, un cuerpo intermedio o castillete, una gran columna de mármol y la imagen del Arcángel San Rafael que corona el conjunto.

A lo largo de su historia ha sido objeto de diferentes actuaciones de conservación. Entre las más recientes destaca la intervención realizada en 1987 sobre la estatua del Arcángel y la columna, destinada a corregir problemas estructurales y limpiar la escultura. En la primavera de 2004 se llevó a cabo otra restauración centrada en la parte baja del triunfo, especialmente afectada por el paso del tiempo, la proximidad del Guadalquivir y la contaminación derivada de la circulación rodada.

MEJORA DE LA VISITA

Esta nueva intervención se suma a la decisión adoptada por el Cabildo en marzo de asumir la reapertura del monumento, permitiendo que cordobeses y visitantes puedan volver a acceder a su interior y disfrutar del mirador con vistas al Guadalquivir, el Puente Romano y el conjunto monumental de la ciudad.

En este sentido, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que su responsabilidad "no se limita a preservar los monumentos", sino que también deben "ponerlos a disposición de la sociedad, mejorar la experiencia de quienes nos visitan y contribuir a que Córdoba disponga de una oferta cultural y turística cada vez más amplia, cuidada y de mayor calidad".

En este sentido, ha añadido que la restauración permitirá garantizar la conservación futura de uno de los grandes símbolos de la ciudad y recuperar plenamente su lectura artística y monumental, siempre desde el máximo respeto a sus materiales originales y a su historia.