Cae un grupo criminal que traficaba con cocaína en Granada y su área metropolitana

Dinero y drogas intervenidas en la operación Malsa. - POLICIA NACIONAL

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado a la distribución y el menudeo de cocaína entre Granada y su área metropolitana y ha detenido a tres personas de entre 49 y 45 años; entre ellos el líder de la banda, que ya ha entrado en prisión

En los dos registros realizados en la denominada 'operación Malsa' se han intervenido cerca de un kilo de cocaína, 170 papelinas, 17.000 euros en efectivo y otros objetos implicados, según ha informado este martes el Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación se inició en abril de 2026 centrada en un grupo compuesto presuntamente por tres personas, encabezado por un hombre de 45 años, quien habría adquirido la sustancia a granel para posteriormente prepararla en dosis de aproximadamente uno y medio gramo destinadas a su venta a consumidores finales.

Según las pesquisas, el principal investigado habría desarrollado esta actividad paralelamente a una actividad laboral legal y habría utilizado distintos inmuebles y vehículos para almacenar, preparar y distribuir la sustancia estupefaciente.

La investigación permitió determinar que la organización habría establecido una red de clientes habituales a los que suministraba cocaína en pequeñas cantidades. El principal investigado habría realizado personalmente parte de las entregas y, cuando no podía llevarlas a cabo, delegaba esta función en una mujer de 49 años, quien presuntamente actuaba como repartidora y recibía una cantidad económica por cada entrega.

Asimismo, los investigadores determinaron que la pareja del principal investigado habría tenido conocimiento de la actividad y habría participado presuntamente en determinadas labores de distribución.

REGISTROS

Hace unos días, los agentes llevaron a cabo el registro judicializado de los dos inmuebles involucrados. En el domicilio vinculado a los principales investigados y en un garaje situado en el mismo inmueble fueron intervenidos 904,461 gramos de una sustancia que dio resultado positivo a clorhidrato de cocaína, así como 170 papelinas preparadas para su distribución inmediata.

La droga se encontraba distribuida en varias bolsas de aproximadamente 100 gramos y también en pequeñas dosis ya preparadas para su presunta venta al menudeo. Los investigadores destacan que parte de la sustancia intervenida no presentaba, a simple vista, signos de haber sido mezclada con sustancias de corte, por lo que la determinación definitiva de su pureza y composición queda pendiente de los análisis oficiales.

Además de la droga, se han intervenido alrededor de 17.000 euros en efectivo, así como diverso material presuntamente relacionado con la preparación y distribución de la sustancia estupefaciente.

Durante los registros también fueron intervenidos varios teléfonos móviles que, según la investigación, habrían sido utilizados para mantener contacto con los compradores y coordinar las entregas.

En el domicilio de la investigada que presuntamente ejercía funciones de repartidora se localizaron, asimismo, anotaciones y documentación de carácter contable que contendrían referencias a ventas, pagos y clientes, además de una pequeña cantidad de cocaína presuntamente preparada para su distribución.

Los agentes procedieron igualmente a la intervención de dos vehículos que utilizados para realizar los desplazamientos relacionados con la distribución de la droga, así como de un tercer vehículo cuya adquisición estaría siendo objeto de investigación para determinar si pudo haberse realizado con los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.

Todos los detenidos, con edades comprendidas entre los 49 y 44 años y sin antecedentes han pasado a disposición judicial, la cual ha determinado el ingreso en prisión del varón y principal responsable del grupo criminal.