Cae desde Jaén una red con 48 detenidos dedicada a solicitar permisos de residencia simulando parejas de hecho

El subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, junto a la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Layla Dris Hach-Mohamed (izq) y la jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Esther Pegalajar (dcha) - EUROPA PRESS

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Jaén ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos de origen magrebí en España y regularizarlos mediante simulación de parejas de hecho. La investigación ha detectado más de 300 solicitudes conseguidas en fraude de ley. Llegaban a cobrar por los trámites, cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros para poder obtener de ese modo, residencia legal en territorio español.

Fue a principios de febrero de 2025 cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén comenzó la investigación, bajo la denominación Operación Vínculo. Todo arrancó tras recibir información sobre varias solicitudes de permiso de residencia --por circunstancias excepcionales--, a través de matrimonios de conveniencia.

Se trataba de tres matrimonios denominados "blancos" --de conveniencia--, que se habían registrado como pareja de hecho en Cataluña, relacionados con empadronamientos en domicilios de la localidad de Torredonjimeno (Jaén).

A raíz de dicha información, la unidad de investigación de la Brigada de Extranjería, realizó distintas gestiones, detectando la falsedad en los documentos presentados para la solicitud de dicho permiso de residencia, tales como los volantes de empadronamiento de diferentes ayuntamientos, certificados de parejas estables de Cataluña, contratos de arrendamiento, entre otros.

En el transcurso de la investigación se detectaron más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas Oficinas de Extranjeros de la geografía española, siendo la mayoría de las parejas registradas, entre ciudadanos de origen marroquí y ciudadanas españolas, la gran mayoría, residentes en la localidad de Málaga.

La regularización de dichos ciudadanos extranjeros, se conseguía tras registrarse como pareja de hecho en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal, obteniendo consecuentemente su autorización de residencia de familiar comunitario. Este tipo de permiso habilita para la residencia durante cinco años y permite trabajar por cuenta propia o ajena.

La organización criminal, tal y como se ha indicado en la rueda de prensa para presentar la operación, llegaba a cobrar por los trámites, cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros a cambio de que los miembros de dicha organización, les introdujeran ilegalmente en territorio nacional o bien les facilitaran la documentación necesaria para poder acogerse a alguna de las circunstancias establecidas en la legislación española, sobre materia de extranjería.

Se estima que con los 300 expedientes descubiertos, los cabecillas de esta organización criminal pudieron embolsar más de 30 millones de euros. La organización criminal se encontraba establecida entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga.

Los cabecillas de la organización eran personas españolas y marroquíes, que planificaban todas las actuaciones anteriormente descritas, encargándose de captar a los restantes miembros de la organización, a los que ordenaban y distribuían las tareas a realizar, siendo los receptores de la mayor parte de las ganancias obtenidas.

En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar chicas españolas --la mayor parte de la provincia de Málaga--, para inscribirse como parejas estables de hecho y a las que pagaban del orden de 500 o 600 euros.

También estaban los facilitadores, que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia; y las tradicionalmente conocidas como 'mulas', encargadas de transferir el dinero obtenido por la organización.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Velez-Málaga (Málaga), junto con el puesto de la Guardia Civil de Periana (Málaga), han realizado un total de 48 detenciones --37 mujeres y once hombres-- de supuestos implicados en la trama. Todos los detenidos han quedado en libertad con cargos.

Las detenciones se han llevado a cabo en las localidades de Jaén, Málaga, Velez-Málaga, Tenerife y Barcelona, por presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones. En el Registro realizado en el domicilio de la principal responsable de la Organización, en la localidad de Badalona (Barcelona), se intervinieron 17.000 euros, diversa documentación que está siendo analizada, así como varios soportes informáticos, que también están siendo analizados.

Además, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras, se ha solicitado a las diferentes Oficinas de Extranjeros, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de diferentes ciudades, la extinción de los permisos de residencia que fueron conseguidos en fraude de ley, así como la solicitud a la Agencia Tributaria de la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados.