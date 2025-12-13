Caen tres primeros premios de Lotería en El Puerto y otros en Jaén y Fuentes de Andalucía con 600.000 euros cada uno

Archivo - Lotería Nacional. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 13 de diciembre, ha dejado tres primeros premios en El Puerto de Santa María (Cádiz), así como otros en Jaén capital y Fuentes de Andalucía (Sevilla), dotados con 600.000 euros cada uno, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, correspondiente al número 16.149, ha sido consignado, entre otras localidades, en El Puerto de Santa María. En concreto, los décimos se han vendido en el despacho receptor número 21.905, situado en el centro comercial El Ancla, así como en las administraciones de Loterías número 2, ubicada en la avenida de la Constitución, número 6, y número 5, en la avenida de los Enamorados, número 5.

Además, este primer premio ha sido vendido en la administración de Loterías número 3 de Jaén capital, situada en la calle Navas de Tolosa, número 14. Asimismo, el número ha repartido suerte en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, donde se ha consignado en la administración de Loterías número 1, ubicada en la calle Lora del Río, 3-A.

Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 5 y 7.