Desalojo parcial de alumnos del IPEP de Jaén tras la caída de un árbol por el fuerte viento

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol en el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Jaén, como consecuencia de las fuertes rachas de viento, ha provocado el "desalojo parcial" del alumnado.

La situación en este centro, ubicado en la calle Marqués de la Ensenada, junto al IES El Valle, supone una de las incidencias destacadas que ha dejado el paso de la borrasca Leonard en la ciudad, que durante la mañana ha estado en aviso naranja, precisamente, por viento intenso.

También en la capital, el desprendimiento de otro árbol sobre la catenaria del tren en la estación de la Grañena ha causado el corte del tráfico ferroviario entre Jaén y Espeluy, según ha informado el Gobierno andaluz al dar cuenta del balance del 112 en este primer tramo de la jornada.

En la provincia, este servicio ha gestionado más de 70 avisos por caída de árboles, ramas, chapas, señales y elementos del mobiliario urbano. Gran parte de estos incidentes ha tenido lugar en la capital jiennense, aunque también se han coordinado en otras localidades como Martos, Linares, Baeza, Espeluy, Úbeda o Villacarrillo, entre otros.