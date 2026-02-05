Qué se ha caído en la Giralda (Sevilla) y por qué: una azucena se desprende tras el paso de la borrasca Leonardo

La azucena de la Giralda de Sevilla - EUROPA PRESS

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento y la lluvia asociadas al paso de la borrasca Leonardo por Andalucía han provocado el desprendimiento de una azucena de bronce de la Giralda, uno de los elementos ornamentales que forman parte del remate superior de la torre. El incidente se produjo a primera hora de la mañana de este jueves 5 de febrero, en torno a las 6:15 horas, sin causar daños personales.

QUÉ ES UNA AZUCENA

Aunque su nombre pueda llevar a confusión, la azucena de la Giralda no es una flor, sino un adorno arquitectónico de bronce integrado en el cuerpo renacentista de la torre. Se trata de uno de los elementos decorativos que coronan el monumento y que no tiene función estructural.

En este caso, el desprendimiento afectó a la azucena situada en la zona sureste del monumento, según han informado fuentes de la Policía Local y ha confirmado el Cabildo Catedral.

POR QUÉ SE HA CAÍDO LA AZUCENA DE LA GIRALDA

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha explicado que el desprendimiento se produjo "debido a las excepcionales condiciones meteorológicas", en referencia a las fuertes rachas de viento registradas en la capital hispalense durante el temporal provocado por la borrasca Leonardo.

Como medida inmediata, los técnicos responsables de la Catedral realizaron una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda, sin detectar otros defectos aparentes. No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad alrededor de la torre hasta completar una revisión más exhaustiva con medios auxiliares, con el fin de descartar cualquier riesgo adicional.

UN ELEMENTO PENDIENTE DE RESTAURACIÓN

La azucena desprendida forma parte del remate renacentista de la Giralda, un conjunto que se encuentra pendiente de iniciar su proceso de restauración una vez se complete la tramitación de la licencia municipal correspondiente.

En este sentido, a finales del pasado mes de octubre, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente sobre el proyecto de rehabilitación del cuerpo renacentista de la Giralda, dentro del plan para alcanzar la restauración global de la torre campanario de la Catedral de Sevilla.

¿SE PUEDE VISITAR LA GIRALDA TRAS EL DESPRENDIMIENTO?

Tras consultar a los técnicos responsables, el Cabildo de la Catedral ha confirmado que la Giralda se abrirá a los visitantes con normalidad