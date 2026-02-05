Desprendimiento de elementos de la Giralda de Sevilla por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo

Zona acotada por la Policía Local de Sevilla por desprendimiento de elementos de la Giralda por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla a primera hora de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de elementos de la Giralda.

Así lo ha avanzado la Policía Local en un mensaje publicado a las 17.15 horas por Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La Policía Local mantiene acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde han caído los elementos desprendidos de la Giralda.