CaixaBank galardona a Isabel Molina-Olea con el 'Premio Empresaria' en Andalucía

La directora y gerente de Grupo Molina Olea, Isabel Molina-Olea. - CAIXABANK

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha galardonado a la directora y gerente de Grupo Molina Olea, Isabel Molina-Olea, con el 'CaixaBank Premio Empresaria' en Andalucía. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Isabel Molina-Olea Valdés entre las candidaturas presentadas en Andalucía por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Grupo Molina Olea, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

La galardonada está al frente de Grupo Molina Olea, un grupo empresarial multisectorial con actividad en promoción inmobiliaria, desarrollo urbanístico, sector hotelero y gestión patrimonial. La compañía, con sede en Granada, destaca por una trayectoria de más de 50 años, la promoción de más de 1.500 viviendas y su capacidad para generar valor a largo plazo a través de una gestión basada en la confianza, la solvencia y el crecimiento sostenible.

Así, desde hace más de 30 años, Isabel Molina-Olea lidera el grupo empresarial familiar y ha impulsado su transformación y diversificación hacia un modelo consolidado, patrimonial y orientado al crecimiento sostenible. Bajo su dirección, la compañía ha reforzado especialmente su actividad en la promoción inmobiliaria y el desarrollo urbanístico, además de ampliar recientemente su presencia en el sector hotelero y turístico.

Tras esta fase regional, Isabel Molina-Olea pasará a formar parte, junto con las otras doce premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Isabel Molina-Olea optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional junto a empresarias líderes de todo el mundo.

UNA DÉCADA RECONOCIENDO EL LIDERAZGO FEMENINO EMPRESARIAL

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el 'CaixaBank Premio Empresaria'. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como la presidenta del Grupo Juste, Inés Juste; la fundadora y consejera delegada de Prosol, Rocío Hervella; la vicepresidenta de Ayesa, Arancha Manzanares; la presidenta de Grupo Mascaró, Lina Mascaró; la consejera delegada de Grupo Cosentino, Pilar Martínez-Cosentino; la presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, Maite Casademunt; la fundadora de HC Clover, María José Cascajo; la CEO de Frit Ravich, Judith Viader, y la presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, Sofía Osborne, entre otras.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación del director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, quien ha destacado que "historias como la de Isabel Molina-Olea demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones".

En este sentido, Zafra ha señalado que "desde CaixaBank queremos acompañar a empresarias que, como Isabel, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino".

'CaixaBank Premio Empresaria' celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España.

El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

A través de esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino y con el reconocimiento de trayectorias empresariales que destacan por su contribución al tejido económico y social.

El jurado del 'CaixaBank Premio Empresaria' valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.

Así, CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía y promueve estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave. Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI, entre otros.

Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino.

Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de Aenor por su programa de mentoring. En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial --CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma--; innovación y educación --Premios Wonnow a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM--; deporte --patrocinio de la selección femenina de baloncesto--; entorno rural --Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap--; y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como 'Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa' de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación Empresa Familiarmente Responsable (EFR) en la categoría de excelente.