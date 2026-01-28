Caja Rural Granada ofrece condiciones preferentes a los ocho Grupos de Desarrollo Rural de la provincia

Imagen del Grupo Caja Rural Granada. - CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada continúa ampliando sus convenios de colaboración para beneficiar a los distintos colectivos que operan en las provincias donde está presente. Los Servicios Centrales de la Entidad han acogido este miércoles la firma de un convenio de colaboración entre la Entidad y los ocho Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Granada.

El Presidente de la Entidad, Antonio León, y el Director General, Antonio Serrano, han mantenido un encuentro con los representantes de todos ellos para rubricar este acuerdo que incluye una amplia gama de productos y servicios financieros con condiciones preferentes, tanto para los promotores como para los propios trabajadores de las distintas agrupaciones, según ha informado la entidad en una nota.

Entre los firmantes se encuentran GDR Altiplano de Granada representado por Gabriel Villalobos (Presidente); GDR Alpujarra-Sierra Nevada, (Juan José Castillo, Presidente); GDR Arco Noreste de la Vega, (Alexandra García, Presidenta); GDR Cuenca de Guadix, (Francisco Pleguezuelos, Presidente); GDR Los Montes de Granada, (Ramón Olmo Presidente), GDR Poniente Granadino, (Jesús Ramos, Presidente); GDR Valle de Lecrín-Temple y Costa, (Luis Miguel Ortiz, Presidente) y GDR Vega-Sierra Elvira.

En su intervención, Antonio León ha destacado que "este convenio refuerza nuestro compromiso con el territorio y con quienes trabajan cada día por crear oportunidades en el medio rural". Para la entidad, "apoyar a los Grupos de Desarrollo Rural, significa impulsar proyectos que fijan población, generan empleo y consolidan un tejido económico sostenible en todas las comarcas granadinas", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración con los GDR nos permite estar aún más cerca de emprendedores, pequeñas empresas y entidades locales que necesitan una financiación ágil y adaptada para transformar ideas en realidades". En Caja Rural Granada, "creemos firmemente en el potencial de nuestros pueblos y seguiremos acompañando a quienes apuestan por ellos", ha añadido León.

Por su parte, Gabriel Villalobos, en representación de los Grupos de Desarrollo Rural firmantes, ha asegurado que "este convenio no es simplemente una línea de crédito, es una alianza de proximidad entre entidades que trabajan por el desarrollo socioeconómico de la provincia".

"Mientras que los GDR aportan el conocimiento técnico y gestionan Fondos Europeos y de la Junta de Andalucía para el desarrollo rural, Caja Rural Granada aporta la agilidad y apoyo financiero, tanto a las entidades solicitantes de los fondos europeos, como Grupos de Desarrollo Rural de la provincia", ha explicado.

Según ha añadido, "los datos de ejecución del período 2016-2025, demuestran que el medio rural granadino es un valor seguro: en total han supuesto una inyección de 25,2 millones de euros en ayudas que ya están transformando la realidad de 532 entidades".

"No estamos hablando de promesas, sino de una inversión movilizada en la provincia de Granada de 41,7 millones de euros que ha permitido que 1.600 personas mantengan o encuentren un empleo en su propia comarca" ha añadido para finalizar Villalobos, quién confía en que, con la firma de este convenio, "reforcemos nuestra capacidad de ser 'scudo social y económico' en la provincia, favoreciendo que el talento joven y el espíritu emprendedor tengan respaldo para hacer realidad sus proyectos".

SOBRE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR)

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son asociaciones privadas de ámbito supramunicipal conformadas por agentes públicos (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) y privados (organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, cívicas, culturales, etc.) del territorio con el objetivo de poner en marcha políticas de desarrollo rural en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Los GDR gestionan fondos de la Unión Europea y del Gobierno andaluz actuando como gestores socioeconómicos, tomando decisiones desde y para el territorio, haciendo posible que las actuaciones respondan a las necesidades específicas de cada comarca rural y permitan impulsar la diversificación económica, la creación de empleo y, por tanto, la*mejora de la calidad de vida de los pueblos.

En concreto, los ocho Grupos de Desarrollo Rural de Granada han ejecutado sus estrategias 2016-2025 movilizando 41,8 millones de euros de inversión en la provincia. En este periodo se han pagado 25,2 millones en ayudas directas a empresas, autónomos y entidades, lo que ha permitido la finalización de 532 proyectos en todas las comarcas.

El impacto laboral incluye la creación de 290 nuevos empleos y la consolidación de 1.342 puestos de trabajo, esenciales para la continuidad del tejido económico en zonas rurales.